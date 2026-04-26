Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a više od 12 ranjeno u eksploziji bombe na auto-putu u regionu Kauka u Kolumbiji, koji je i dalje pod napadom naoružanih grupa, saopštile su danas lokalne vlasti.

Eksplozivna naprava je detonirana na Panameričkom auto-putu u sektoru El Tunel u Kahibiju, oštetivši nekoliko vozila na ovom važnom putu, preneo je Infobae.

Prema rečima guvernera Kauke Oktavija Guzmana, više od 20 ljudi je povređeno.

Kako je saopšteno iz kancelarije guvernera Kauke, vlasti rešavaju ovu vanrednu situaciju u regionu koji je bio meta nekoliko gotovo istovremenih napada.

Prema rečima Guzmana, u poslednjih nekoliko sati, kriminalne grupe koje deluju u toj oblasti izvršile su terorističke napade u El Tunelu, El Tambu, Kalotu, Popajanu, Gvačeneu, Merkaderesu i Mirandi.

On je takođe upozorio da je lokalna bolnica na granici svojih mogućnosti, što predstavlja problem za zbrinjavanje povređenih.

Guverner je zbog toga zatražio hitnu intervenciju nacionalne vlade, na čelu sa predsednikom Gustavom Petrom, kako bi se uspostavio javni red i garantovala zaštita lokalnih stanovnika.

Zatražio je takođe direktnu akciju Ministarstva odbrane.

Vlasti na jugozapadu Kolumbije nalaze se danas u stanju povišene pripravnosti nakon serije bombaških napada i pokušaja sabotaža na javnoj infrastrukturi koji su sprečeni, preneo je AP.

U tim napadima nije bilo povređenih, a između ostalog, pucano je na policijsku stanicu u ruralnoj oblasti Hamundi, dok je napadnut i radarski centar civilne avijacije u El Tambu, gde su vlasti oborile tri drona sa eksplozivom.