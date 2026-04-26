Šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik predsednika Rusije Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev smatra da će u maju Evropsku uniju i Veliku Britaniju pogoditi cunami energetske krize, što će im prouzrokovati kolosalne gubitke.

- Umesto stalnog traženja spoljnog neprijatelja za opravdanje domaćih neuspeha, potrebna je deeskalacija. EU i Velika Britanija će pretrpeti kolosalne gubitke od cunamija energetske krize koji će ih pogoditi u maju.

One moraju da isprave svoj neprimeren pristup i mere da bi preživeli - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Šef Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) ovako je komentarisao izveštaj televizijskog kanala Njuzmaks o izjavi francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji tvrdi da su lideri Rusije, Sjedinjenih Država i Kine deo "globalnog pomeranja" koje navodno deluje protiv Evrope, navodi RIA Novosti.

Američka mornarica je 13. aprila počela da blokira sav pomorski saobraćaj koji ulazi i izlazi iz iranskih luka sa obe strane Ormuskog moreuza, koji čini približno 20 odsto svetskih zaliha nafte, naftnih derivata i tečnog prirodnog gasa (LNG).