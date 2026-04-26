Šef Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) i specijalni predstavnik predsednika Rusije Vladimira Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev smatra da će u maju Evropsku uniju i Veliku Britaniju pogoditi cunami energetske krize, što će im prouzrokovati kolosalne gubitke.

- Umesto stalnog traženja spoljnog neprijatelja za opravdanje domaćih neuspeha, potrebna je deeskalacija. EU i Velika Britanija će pretrpeti kolosalne gubitke od cunamija energetske krize koji će ih pogoditi u maju.

One moraju da isprave svoj neprimeren pristup i mere da bi preživeli - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks.

Šef Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) ovako je komentarisao izveštaj televizijskog kanala Njuzmaks o izjavi francuskog predsednika Emanuela Makrona, koji tvrdi da su lideri Rusije, Sjedinjenih Država i Kine deo "globalnog pomeranja" koje navodno deluje protiv Evrope, navodi RIA Novosti.

Američka mornarica je 13. aprila počela da blokira sav pomorski saobraćaj koji ulazi i izlazi iz iranskih luka sa obe strane Ormuskog moreuza, koji čini približno 20 odsto svetskih zaliha nafte, naftnih derivata i tečnog prirodnog gasa (LNG).

Vašington tvrdi da brodovi koji nisu iranski mogu slobodno da prolaze kroz Ormuski moreuz sve dok ne plaćaju teheranske takse. Iranske vlasti nisu najavile uvođenje taksa, ali su razgovarale o takvim planovima.

