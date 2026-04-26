Na društvenim mrežama pojavili se brojni snimci nakon sinoćnje pucnjave u vašingtonskom hotelu "Hilton" tokom tradicionalne večere koju je američki predsednik Donald Tramp tu organizovao za izveštače iz Bele kuće.

U tim klipovima se vidi kako osumnjičeni za napad Kol Tomas Alen (31) leži na zemlji nakon što su ga upucali pripadnici Tajne službe koji su otvorili vatru nakon što se ovaj gost sjurio ka svečanoj sali u kojoj se održavala večera, pri čemu je imao sačmaru, pištolj i više noževa.

Američki predsednik Donald Tramp obratio se nakon pucnjave na večeri s izveštačima iz Bele kuće koja se desila u vašingtonskom hotelu "Hilton"

Prema navodima izvora CBS njuza, Alen je istražnim organima kazao da je želeo da puca na zvaničnike Trampove administracije.

Kol Tomas Alen Foto: screenshot Truth/realDonaldTrump

Na jednom od snimaka vidi se žena koja je pripadnica Tajne službe.

Snimci hapšenja napadača u hotelu u Vašingtonu u kojem je američki predsednik Donald Tramp organizovao večeru za izveštače iz Bele kuće i evakuacija njegovih saradnika iz sale

Za nju pojedini korisnici društvene mreže X tvrde da je upravo ona zaustavila napadača.

Vidi se kako ova žena ustaje i tera osobe koje su snimale scenu.

Žena po liku podseća na pripadnicu Tajne službe koja je telom štitila Trampa u julu 2024. na predizbornom mitingu u Batleru u Pensilvaniji, nakon što je iz vatrenog oružja pogođen u uho prilikom prvog od dva neuspela atentata na njega pre glasanja za predsednika SAD u novembru te godine.

Pripadnica Tajne službe SAD koja je štitila Trampa u Batleru u julu 2024. Foto: Evan Vucci/AP

Pojavili su se i novi snimci iz same svečane sale nakon što su odjeknuli pusnji ispred nje, a prva dama Melanija prema Trampovim rečima doživela "traumatično" iskustvo i spustila se ispod stola pre nego što je evakuisana zajedno sa suprugom.

U klipovima se vide da nije samo Trampova žena bila preplašena zbog onoga što se događa, već i njegovi najbliži saradnici, uključujući ministra rata Pita Hegseta, ministra zdravlja Roberta F. Kenedija i savetnika za unutrašnju bezbednost Bele kuće Stivena Milera.