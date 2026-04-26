REAKCIJE IZ SVETA NA PUCNJAVU TOKOM TRAMPOVE VEČERE: Od Makrona, Starmera i Ursule do Netanjahua i privremene predsednice Venecuele, SVI UZ PREDSEDNIKA AMERIKE!
Evropski i svetski lideri masovno su reagovali na vest o sinoćnjoj pucnjavi u vašingtonskom hotelu u kojem je američki predsednik Donald Tramp priredio tradicionalnu večeru za izveštače iz Bele kuće.
Francuski predsednik Emanuel Makron nazvao je incident "neprihvatljivim".
Šef Jelisejske palate je napisao na društvenoj mreži X da "nasilje nema mesta u demokratiji" i ponudio "punu podršku Donaldu Trampu".
Antonio Košta, predsednik Evropskog saveta, nazvao je sinoćnje događaje "duboko uznemirujućim" i naveo da "političkom nasilju nema mesta u javnom životu i ono mora da bude odlučno odbačeno".
Britanski premijer Kir Starmer poručio je da je "šokiran" i dodao da "svaki napad na demokratske institucije ili na slobodu štampe mora da bude najoštrije osuđen".
Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije, kazala je da "nasilju nikada nema mesta u politici" i izrazila zahvalnost zbog "brze akcije policije i službi za intervenciju na osiguravanju bezbednosti gostiju".
Kaja Kalas, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, izjavila je da "događaj koji je namenjen odavanju počasti slobodnoj štampi nikada ne bi trebalo da postane mesto straha" i poželela "brz oporavak" povređenom pripadniku Tajne službe SAD.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu napisao je na društvenoj mreži X da su on i njegova supruga "šokirani pokušajem atentata na predsednika Donalda Trampa sinoć u Vašingtonu"
- Lakše nam je pošto su predsednik i prva dama bezbedni i jaki. Želimo ranjenom policajcu potpun i brz oporavak i pozdravljamo američku Tajnu službu zbog njihove brze i odlučne akcije - naveo je Netanjahu.
Delsi Rodrigez, privremena predsednice Venecuele, napisala je na istoj društvenoj mreži da vlasti u Karakasu "osuđuju pokušaj agresije na predsednika Donalda Trampa i njegovu suprugu Melaniju".
Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum je poručila da "nasilje nikada ne bi trebalo da bude odgovor" i uputila najlepše želje Trampu i prvoj dami Amerike.
Kanadski premijer Mark Karni je kazao da "političkom nasilju nema mesta ni u jednoj demokratiji".
- Moje misli su sa svima koji su potreseni ovim uznemirujućim događajem - naveo je on.
Japanska premijerka Sanae Takaiči i indijski premijer Narendra Modi takođe su izrazili podršku Trampu.
(Kurir.rs/CNN/Preveo i priredio: N. V.)