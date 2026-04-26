Geri O'Donahju, glavni dopisnik BBC za Severnu Ameriku, prisustvovao je večeri izveštača iz Bele kuće u Vašingtonu u vašingtonskom hotelu u kojem je izbila pucnjava.

On je za britanski medijski servis opisao scene u balskoj dvorani hotela "Hilton" gde su američki predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija bili sa velikim brojem zvanica.

- Prošetao sam kroz nekoliko blokova do hotela, a zatim mahnuo pozivnicom nekome ko ju je pogledao s oko dva metra udaljenosti. Niko nije pogledao moja lična dokumenta. Malo su me proveravali na putu do balske dvorane, ali čak ni kada se oglasio alarm na skeneru, nisu me zamolili da ispraznim džepove - kazao je O'Donahju.

On je ipak ocenio da je "Tajna služba obavila svoj posao".

- Sprečili su ovog tipa da uđe u balsku dvoranu - rekao je britanski izveštač misleći na hapšenje napadača kojeg su, prema informacijama američkih medija, organi reda identifikovali kao Kola Tomasa Alena (31).

Snimci hapšenja napadača u hotelu u Vašingtonu u kojem je američki predsednik Donald Tramp organizovao večeru za izveštače iz Bele kuće i evakuacija njegovih saradnika iz sale

O'Donahju je naglasio da je "ipak taj bezbednosni kordon bio odmah ispred vrata balske dvorane".

- A hotel je, naravno, bio pun redovnih gostiju - zaključio je dopisnik BBC.

Na društvenim mrežama pojavili se brojni snimci nakon sinoćnje pucnjave.

U tim klipovima se vidi kako osumnjičeni za napad leži na zemlji nakon što su ga upucali pripadnici Tajne službe koji su otvorili vatru nakon što se ovaj gost sjurio ka svečanoj sali u kojoj se održavala večera, pri čemu je imao sačmaru, pištolj i više noževa.

Američki predsednik Donald Tramp obratio se nakon pucnjave na večeri s izveštačima iz Bele kuće koja se desila u vašingtonskom hotelu "Hilton"

Prema navodima izvora CBS njuza, Alen je istražnim organima kazao da je želeo da puca na zvaničnike Trampove administracije.

Na jednom od snimaka vidi se žena koja je pripadnica Tajne službe.

Za nju pojedini korisnici društvene mreže X tvrde da je upravo ona zaustavila napadača.

Pojavili su se i novi snimci iz same svečane sale nakon što su odjeknuli pusnji ispred nje, a prva dama Melanija prema Trampovim rečima doživela "traumatično" iskustvo i spustila se ispod stola pre nego što je evakuisana zajedno sa suprugom.