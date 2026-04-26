Pobednik na parlamentarnim izborima i budući premijer Mađarske Peter Mađar najavio je danas da će naredne nedelje u Briselu razgovarati s Ursulom fon der Lajen, predsednicom Evropske komisije.

Mađar je na društvenoj  mreži X napisao da će u sredu, 29. aprila otputovati u Brisel, gde bi trebalo da se sastane sa Fon der Lajen i sa njom razgovara o odmrzavanju sredstava Evropske unije namenjenih njegovoj zemlji.

Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj Foto: Denes Erdos/AP, Robert Hegedus/MTI

"U sredu putujem u Brisel na neformalne razgovore sa predsednicom Evropske komisije o otključavanju EU fondova. Nemamo vremena za gubljenje", navodi se u objavi.

(Kurir.rs/Beta)

