Slušaj vest

Tokom svečane večere u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, došlo je do pucnjave koja je izazvala paniku među gostima.

Incident se dogodio u subotu uveče tokom večere Udruženja dopisnika iz Bele kuće, kada su se začuli pucnji kod ulaza.

Napadač je pokušao da probije obezbeđenje, ali su ga pripadnici Tajne službe brzo savladali i uhapsili.

Odmah nakon pucnjave, kamera je snimila šokiranu i uplakanu udovicu konzervativnog i desničarskog političkog aktiviste Čarlija Kirka, koji je ubijen prošle godine.

- Samo želim da idem kući (što je pre moguće) - rekla je šokirana Erika Kirk dok je žurila ka izlazu iz hotela, u pratnji trojice muškaraca.

- Mislim da sam čuo najmanje tri, možda šest pucnjeva. Bum, bum, bum, bum, bilo je tako glasno da nismo imali pojma šta se dešava. Policajac me je bacio na pod; pomislio sam: jesam li meta ili šta? Tek kasnije sam shvatio da me je bacio na pod da bi me zaštitio; ispostavilo se da sam se slučajno našao tamo, hodajući ka sali. Bio je to zastrašujući trenutak - ovako je legendarni reporter, novinar i voditelj CNN-a Volf Blicer opisao haotične trenutke kojima je svedočio ispred ulaza u svečanu salu gde se održavala tradicionalna večera koju je američki predsednik organizovao za novinare akreditovane u Beloj kući.

Blicer je bio samo nekoliko metara udaljen od 31-godišnjeg napadača Kola Tomasa Alena, koji je savladan pre nego što je mogao da uđe u salu gde su bili prisutni predsednik Donald Tramp, njegova supruga Melanija Tramp, potpredsednik SAD DŽ. D. Vens i brojni drugi zvaničnici, diplomate i novinari.

Glavna tužiteljka Žanin Piro, koja je takođe bila gošća na Hilton gala večeri, opisala je atmosferu u balskoj sali nakon početka pucnjave.

Snimci hapšenja napadača u hotelu u Vašingtonu u kojem je američki predsednik Donald Tramp organizovao večeru za izveštače iz Bele kuće i evakuacija njegovih saradnika iz sale Foto: screenshot X

- Čitava sala je utihnula, svi smo pognuli glave - rekla je Piro.

Trenutke užasa je videla i konobarica Flavijen, koja je gurala kolica za serviranje sa koleginicom kada je „čovek obučen u odelo da bi se uklopio sa gostima izvukao 'dugi pištolj' i ispalio najmanje tri hica“.

- Momak je prošao odmah pored moje koleginice koja je gurala kolica za serviranje prema liftu. A onda je izvukao pištolj, dugi pištolj. Odmah je počeo da puca, (mislim da je ispalio) tri hica - rekla je novinarima.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

Ne propustitePlaneta"NIKO MI NIJE TRAŽIO LIČNA DOKUMENTA, NISU REAGOVALI NI NA ALARM SKENERA"! Nakon priče dopisnika BBC jasnije kako je napadač na Trampovu večeru poneo SAČMARU?
PlanetaREAKCIJE IZ SVETA NA PUCNJAVU TOKOM TRAMPOVE VEČERE: Od Makrona, Starmera i Ursule do Netanjahua i privremene predsednice Venecuele, SVI UZ PREDSEDNIKA AMERIKE!
PlanetaMASAKR NA TRAMPOVOJ VEČERI SPREČILA OVA ŽENA? Novi snimci hapšenja napadača i panike među najbližim saradnicima, opšta bežanija iz svečane sale hotela (VIDEO)
PlanetaNAPADAČ NA TRAMPOVOJ VEČERI KAZAO POLICIJI KO MU JE BIO META! U sobi držao sačmaru, pištolj i više noževa, naoružao se i krenuo ka svečanoj sali hotela (FOTO)
