Tokom svečane večere u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, kojoj je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, došlo je do pucnjave koja je izazvala paniku među gostima.

Incident se dogodio u subotu uveče tokom večere Udruženja dopisnika iz Bele kuće, kada su se začuli pucnji kod ulaza.

Napadač je pokušao da probije obezbeđenje, ali su ga pripadnici Tajne službe brzo savladali i uhapsili.

Odmah nakon pucnjave, kamera je snimila šokiranu i uplakanu udovicu konzervativnog i desničarskog političkog aktiviste Čarlija Kirka, koji je ubijen prošle godine.

- Samo želim da idem kući (što je pre moguće) - rekla je šokirana Erika Kirk dok je žurila ka izlazu iz hotela, u pratnji trojice muškaraca.

- Mislim da sam čuo najmanje tri, možda šest pucnjeva. Bum, bum, bum, bum, bilo je tako glasno da nismo imali pojma šta se dešava. Policajac me je bacio na pod; pomislio sam: jesam li meta ili šta? Tek kasnije sam shvatio da me je bacio na pod da bi me zaštitio; ispostavilo se da sam se slučajno našao tamo, hodajući ka sali. Bio je to zastrašujući trenutak - ovako je legendarni reporter, novinar i voditelj CNN-a Volf Blicer opisao haotične trenutke kojima je svedočio ispred ulaza u svečanu salu gde se održavala tradicionalna večera koju je američki predsednik organizovao za novinare akreditovane u Beloj kući.

Blicer je bio samo nekoliko metara udaljen od 31-godišnjeg napadača Kola Tomasa Alena, koji je savladan pre nego što je mogao da uđe u salu gde su bili prisutni predsednik Donald Tramp, njegova supruga Melanija Tramp, potpredsednik SAD DŽ. D. Vens i brojni drugi zvaničnici, diplomate i novinari.

Glavna tužiteljka Žanin Piro, koja je takođe bila gošća na Hilton gala večeri, opisala je atmosferu u balskoj sali nakon početka pucnjave.

Snimci hapšenja napadača u hotelu u Vašingtonu u kojem je američki predsednik Donald Tramp organizovao večeru za izveštače iz Bele kuće i evakuacija njegovih saradnika iz sale

- Čitava sala je utihnula, svi smo pognuli glave - rekla je Piro.

Trenutke užasa je videla i konobarica Flavijen, koja je gurala kolica za serviranje sa koleginicom kada je „čovek obučen u odelo da bi se uklopio sa gostima izvukao 'dugi pištolj' i ispalio najmanje tri hica“.