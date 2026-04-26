Kol Tomas Alen, osumnjičeni za pucnjavu na večeri u Udruženju dopisnika Bele kuće, poslao je svojoj porodici dugačak manifest samo deset minuta pre nego što je upao u hotel i otvorio vatru, u kojem je naglasio da samo jedan čovek nije meta u pucnjavi koja je usledila.

- Zvaničnici administracije (isključujući gospodina Patela): oni su mete, sa prioritetom od najvišeg do najnižeg - poručio je Alen.

Reč je o Kešu Patelu, direktoru FBI.

Nakon pucnjave u hotelu Hilton u Vašingtonu, pojavio sesnimak Patelove reakcije tokom samog incidenta. Objavio ga je nezavisni novinar Aron Parnas.

Ko je Keš Patel?

Keš Patel je direktor FBI-a od februara 2025. godine, nakon što ga je imenovao predsednik SAD Donald Tramp i potvrdio Senat.

On je zvanično 9. direktor FBI-a i i dalje obavlja tu funkciju, iako se u medijima povremeno pojavljuju spekulacije o mogućoj smeni ili političkim pritiscima.

Za njegov izbor glasao je 51 senator, a protiv je bilo 49, među njima i dve republikanske senatorke – Suzan Kolins iz Mejna i Liza Murkovski sa Aljaske, prenosi BBC.

Kroz više krugova saslušanja Patel se suočio sa oštrim kritikama demokrata zbog njegovih kvalifikacija i nepokolebljive lojalnosti predsedniku Donaldu Trampu.

Keš Patel, direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI)

Demokrate su tvrdile da je on kontroverzan izbor za vođenje najviše američke agencije za sprovođenje zakona, zbog toga što želi da iskoristi tu funkciju da bi se osvetio kritičarima Trampa.

Patel je ranije predložio dramatično ograničavanje ovlašćenja FBI, jer neki republikanci veruju da je poslednjih godina agencija nepravedno ciljala konzervativce.

Dospeo je na naslovne strane medija zbog takozvane "liste neprijatelja", objavljene u dodatku njegove knjige "Vladini gangsteri", za koje smatra da su pripadnici „duboke države“. Na toj listi je i bivši predsednik Džo Bajden.

Direktori FBI se biraju na 10 godina, a Patelov prethodnik Kristofer Vrej, koga je Tramp postavio na tu funkciju 2017. godine, podneo je ostavku dve godine pre isteka mandata, jer je Tramp smatrao da nije dovoljno lojalan.