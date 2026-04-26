Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je, moglo bi se reći, preživeo još jedan pokušaj atentata kada je "naoružani višestrukim oružjem" muškarac ispalio više hitaca na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće. Ipak, ovo nije ni prvi, ni drugi, a ni treći

- Izgleda da je zaista nameravao da cilja ljude koji rade u administraciji, verovatno uključujući i predsednika - rekao je vd državnog tužioca Tod Blanš za NBC.

Govoreći nakon incidenta, Tramp je sebe uporedio sa bivšim američkim predsednikom Abrahamom Linkolnom, koji je ubijen 1865. godine.

- Proučavao sam atentate i moram vam reći, ljudi sa najvećim uticajem, ljudi koji najviše rade... Ljudi koji imaju najveći uticaj, to su oni koje progone - rekao je nakon pucnjave.

Predsednik je preživeo više pucnjava i pretnji po život tokom poslednje decenije.

1/13 Vidi galeriju Snimci hapšenja napadača u hotelu u Vašingtonu u kojem je američki predsednik Donald Tramp organizovao večeru za izveštače iz Bele kuće i evakuacija njegovih saradnika iz sale Foto: screenshot X

Februar 2026.

Mladića (21) ubila je Tajna služba nakon što je pokušao da "nezakonito uđe" u imanje Donalda Trampa Mar-a-Lago na Floridi, februara 2026. godine.

Ostin Taker Martin (21), koji je bio naoružan sačmaricom i kanisterom za gas, podigao je pištolj "u položaj za pucanje" pre nego što je upucan, prema zvaničnicima okruga Palm Bič.

Veruje se da je Martin doputovao iz Severne Karoline, a njegov rođak je kasnije opisao porodicu kao "velike Trampove pristalice".

Donald i Melanija Tramp bili su u Vašingtonu u vreme incidenta.

Mar-a-Lago Ostin Taker Martin Foto: Printscreen

Septembar 2024.

Nekoliko meseci pre toga, čovek koji se krio u žbunju sa puškom tipa AK-47, pokušao je da ubije Trampa dok je igrao golf u Vest Palm Biču, Florida.

Rajan Rut (59) je pobegao i ostavio automatsku pušku, ali je uhapšen istog dana.

Kasnije je osuđen na doživotnu robiju bez mogućnosti uslovnog otpusta, pokušavši da se ubode u vrat olovkom nakon što je presuda objavljena.

Rajan Rut Foto: screenshot Facebbok

Jul 2024.

Tramp je jedva izbegao pokušaj atentata u Batleru, Pensilvanija, nakon što je osam hitaca ispaljeno dok je govorio na predizbornom skupu.

Ubrzo nakon što je odsvirana pesma "Bože blagoslovi Ameriku", i oko osam minuta nakon što je Tramp počeo da govori, upucan je i ranjen u gornji deo desnog uha, što je izazvalo krvarenje.

Dvadesetogodišnji naoružani čovek, Tomas Metju Kruks, ubijen je od strane kontrasnajpera Tajne službe na licu mesta, a Tramp je izvučen sa bine.

Jedan učesnik skupa je ubijen, a dvojica su teško povređena u napadu.

Tomas Metju Kruks Foto: AP/The Bethel Park School District

Slike okrvavljenog Trampa koji prkosno udara pesnicom u gomilu nakon pucnjave bilo je široko deljeno nakon incidenta.

Donald Tramp ranjen u pucnjavi u Pensilvaniji Foto: AP/Gene J Puskar

Jul 2024.

Ranije ove godine, jedan Pakistanac je osuđen za planiranje ubistva Donalda Trampa i drugih istaknutih američkih političara, nakon što je Vašington ubio iranskog vojnog komandanta Kasema Sulejmanija 2020. godine.

Asif Merčant (47) je osuđen za "ubistvo po narudžbini i pokušaj izvršenja terorističkog čina koji prelazi nacionalne granice" na nalog iranskih vlasti, prema Ministarstvu pravde.

Uhapšen je 2024. godine dok je hteo da napusti SAD, nakon što se sastao sa tajnim oficirima koji su se pretvarali da su potencijalni ubice.

Teheran je negirao optužbe da je pokušao da ubiju Trampa ili druge američke zvaničnike.

Merčant je priznao da se pridružio zaveri sa elitnim iranskim Korpusom islamske revolucionarne garde, ali je svedočio da je to učinio da bi zaštitio svoju porodicu u Teheranu.

Jun 2016.

Dvadesetogodišnji Britanac je zatvoren nakon što je pokušao da otme pištolj policajcu na skupu u kazinu u Las Vegasu, kasnije rekavši da je došao na događaj da pokuša da ubije tadašnjeg pretpostavljenog republikanskog kandidata.

Majkl Sandford (20) iz Dorkinga, u Sariju, bio je nezaposlen, živeo je u svom automobilu i bio je podvrgnut lečenju od opsesivno-kompulzivnog poremećaja i anoreksije, prema navodima vlasti. Nezakonito je boravio u SAD nakon što je prekoračio vizu za 10 meseci.

Sanford je kasnije zatvoren i odslužio je oko polovine svoje jednogodišnje kazne, pre nego što se vratio u Veliku Britaniju.