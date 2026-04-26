Slušaj vest

Sin visokog iranskog zvaničnika izazvao je veliko negodovanje nakon što je na društvenim mrežama prikazao raskošan način života, u oštrom kontrastu sa svakodnevicom većine građana Irana.

Influenser Saša Sobhani, čiji je otac Ahmad Sobhani bivši ambasador Irana u Venecueli, objavio je snimke na kojima se vidi kako sa devojkom, španskom manekenkom Laurom Neimas, ulazi u privatni avion, noseći luksuzne modne komade, uključujući torbe vredne više hiljada funti.

Foto: Instagram/sashah

Njegova partnerka je, prema navodima, nosila i Hermes Birkin torbu vrednu oko 25.000 funti, dok su navodno putovali ka Ibici.

Na jednom od snimaka Sobhani se opušta na kožnoj sofi u avionu, širi ruke i uzvikuje: "Hvala Bogu na svim ovim blagoslovima“, dok je u opisu objave napisao: "Otvaranje Ibice 2026. Iz komentara ću izabrati pobednike koji će nas pratiti u avanturi na Ibici“.

U drugim objavama vidi se kako tokom leta uživa u luksuznim obrocima, čak i tradicionalnoj persijskoj hrani serviranoj u avionu, dok kamera beleži pogled kroz prozor na oblake i nebo.

Luksuzan život

Njegov profil prepun je fotografija i snimaka sa egzotičnih destinacija, skupih skijališta i privatnih jahti, kao i vožnji u luksuznim automobilima.

Često objavljuje snimke sa zabava ispunjenih alkoholom i oskudno odevenim ženama, što je u direktnoj suprotnosti sa strogim pravilima ponašanja u Iranu.

U jednoj objavi vidi se kako svojoj devojci poklanja automobil uz poruku: "Danas vam ne dajem samo poklon... Dajem vam obećanje. Obećanje da ću vas štititi, poštovati i biram vas svakog dana".

Sobhani pripada grupi poznatoj kao "agazade", odnosno privilegovanoj deci visokih režimskih funkcionera koja, prema kritikama, koriste političke veze kako bi živela u izobilju, često van granica Irana.

Sa skoro četiri miliona pratilaca, izgradio je imidž zasnovan na ekstremnom bogatstvu — od superjahti i privatnih aviona do dizajnerske garderobe i luksuznih putovanja širom sveta.

Njegov sadržaj izazvao je talas negativnih reakcija, posebno među Irancima koji se suočavaju sa teškom ekonomskom situacijom, inflacijom i političkom represijom.

U komentarima su se nizale poruke poput: "Hvale se našim pravima našim novcem", "Ovo je odvratno" i "Hvala vašem ocu!". Kritike nisu zaobišle ni njegovu devojku, pa su pojedini korisnici pisali: "Novac iranskog naroda" i "Uživajte u plavuši".

Ovakav prikaz luksuza dolazi u trenutku kada se milioni Iranaca suočavaju sa ekonomskim problemima, gubitkom radnih mesta i ograničenjima u svakodnevnom životu.

Uprkos tome, Sobhani nastavlja da deli sadržaj iz svog života, poručujući: "Previše je mržnje u svetu, svaki put biram ljubav. Ne više ratova, samo mir".

Njegov životni stil i javni nastupi postali su simbol dubokog jaza između privilegovane elite i običnih građana, koji sve teže podnose posledice ekonomske krize i političkih okolnosti u zemlji.

Sobhani napustio Iran, otac ga se odrekao

Sobhani, čije je pravo ime Mohamed-Reza, sada živi u Španiji nakon što je napustio Iran 2019. godine i tvrdi da ga iranske vlasti ciljaju zbog njegovog načina života i kritika režima.

Navodno je tražen u Iranu pod optužbama koje uključuju pranje novca i vođenje ilegalnih kockarskih operacija, što on poriče.

Odgovarajući na zahtev Irana za njegovo izručenje, rekao je španskim novinama El Mundo 2021. godine: "Kritikujem režim, nedostatak slobode koju imaju, učim ih kako ja živim i govorim im da i oni mogu ovako da žive".

Sobhanija se tada javno odrekao njegov otac, koji je navodno pokušao da promeni ponašanje svog sina pre nego što je napustio Iran.