BAHANALIJE SINA BIVŠEG AMBASADORA IRANA! Sobhani se provodi sa atraktivnom manekenkom i pokazuje raskoš i luksuz, otac ga se JAVNO odrekao (FOTO)
Sin visokog iranskog zvaničnika izazvao je veliko negodovanje nakon što je na društvenim mrežama prikazao raskošan način života, u oštrom kontrastu sa svakodnevicom većine građana Irana.
Influenser Saša Sobhani, čiji je otac Ahmad Sobhani bivši ambasador Irana u Venecueli, objavio je snimke na kojima se vidi kako sa devojkom, španskom manekenkom Laurom Neimas, ulazi u privatni avion, noseći luksuzne modne komade, uključujući torbe vredne više hiljada funti.
Njegova partnerka je, prema navodima, nosila i Hermes Birkin torbu vrednu oko 25.000 funti, dok su navodno putovali ka Ibici.
Na jednom od snimaka Sobhani se opušta na kožnoj sofi u avionu, širi ruke i uzvikuje: "Hvala Bogu na svim ovim blagoslovima“, dok je u opisu objave napisao: "Otvaranje Ibice 2026. Iz komentara ću izabrati pobednike koji će nas pratiti u avanturi na Ibici“.
U drugim objavama vidi se kako tokom leta uživa u luksuznim obrocima, čak i tradicionalnoj persijskoj hrani serviranoj u avionu, dok kamera beleži pogled kroz prozor na oblake i nebo.
Luksuzan život
Njegov profil prepun je fotografija i snimaka sa egzotičnih destinacija, skupih skijališta i privatnih jahti, kao i vožnji u luksuznim automobilima.
Često objavljuje snimke sa zabava ispunjenih alkoholom i oskudno odevenim ženama, što je u direktnoj suprotnosti sa strogim pravilima ponašanja u Iranu.
U jednoj objavi vidi se kako svojoj devojci poklanja automobil uz poruku: "Danas vam ne dajem samo poklon... Dajem vam obećanje. Obećanje da ću vas štititi, poštovati i biram vas svakog dana".
Sobhani pripada grupi poznatoj kao "agazade", odnosno privilegovanoj deci visokih režimskih funkcionera koja, prema kritikama, koriste političke veze kako bi živela u izobilju, često van granica Irana.
Sa skoro četiri miliona pratilaca, izgradio je imidž zasnovan na ekstremnom bogatstvu — od superjahti i privatnih aviona do dizajnerske garderobe i luksuznih putovanja širom sveta.
Njegov sadržaj izazvao je talas negativnih reakcija, posebno među Irancima koji se suočavaju sa teškom ekonomskom situacijom, inflacijom i političkom represijom.
U komentarima su se nizale poruke poput: "Hvale se našim pravima našim novcem", "Ovo je odvratno" i "Hvala vašem ocu!". Kritike nisu zaobišle ni njegovu devojku, pa su pojedini korisnici pisali: "Novac iranskog naroda" i "Uživajte u plavuši".
Ovakav prikaz luksuza dolazi u trenutku kada se milioni Iranaca suočavaju sa ekonomskim problemima, gubitkom radnih mesta i ograničenjima u svakodnevnom životu.
Uprkos tome, Sobhani nastavlja da deli sadržaj iz svog života, poručujući: "Previše je mržnje u svetu, svaki put biram ljubav. Ne više ratova, samo mir".
Njegov životni stil i javni nastupi postali su simbol dubokog jaza između privilegovane elite i običnih građana, koji sve teže podnose posledice ekonomske krize i političkih okolnosti u zemlji.
Sobhani napustio Iran, otac ga se odrekao
Sobhani, čije je pravo ime Mohamed-Reza, sada živi u Španiji nakon što je napustio Iran 2019. godine i tvrdi da ga iranske vlasti ciljaju zbog njegovog načina života i kritika režima.
Navodno je tražen u Iranu pod optužbama koje uključuju pranje novca i vođenje ilegalnih kockarskih operacija, što on poriče.
Odgovarajući na zahtev Irana za njegovo izručenje, rekao je španskim novinama El Mundo 2021. godine: "Kritikujem režim, nedostatak slobode koju imaju, učim ih kako ja živim i govorim im da i oni mogu ovako da žive".
Sobhanija se tada javno odrekao njegov otac, koji je navodno pokušao da promeni ponašanje svog sina pre nego što je napustio Iran.
Ahmad Sobhani je izjavio novinskoj agenciji Fars: "Mohamed-Reza je moje dete. Ali u načinu života i uverenjima, on se razlikuje od mene, i svi moji pokušaji da ga usmerim na pravi put su propali".
(Kurir.rs/DailyMail)