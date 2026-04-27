Jesu li Sjedinjene Američke Države i Izrael svojim potezima zapravo stabilizovali vlast u Teheranu, koja je bila suočena sa unutrašnjim pritiscima i protestima i može li se sada očekivati da Donald Tramp odustane od politike pritiska i blokade Irana?

- Oni nisu uspeli da smaknu vlast u Tehernu, vidimo da imamo kontinuet vlasti i prema tome se vidi da je ta vlast bila čvrsta kao što je i trenutno. Tako da ne možemo govoriti o tome da je smaknuta. Jedan od ratnih ciljeva jeste promena vlasti u Teheranu i on nije realizovan do dana današnjeg - objasnio je karijerni diplomata, Zoran Milivojević za emisiju "Redakcija" i dodao:

- Nije bilo spasavanja vlasti, moguće je da se dogodio jedan momenat za eleminisanje te vlasti, koji bi Amerikancima dao priliku da kontrolišu unutrašnja kretanja. Međutim, vlast ima kontinuitet i ta tema je još uvek otvorena, kada je Iran u pitanju. Ta tema nije zaokružena. Mi to vidimo i u toku njihovih pregovora. Blokada Moreuza jeste deo njihovih pregovora - rekao je on.

Ključ za bezbednost

Kako kaže, postoji pritisak da Iran prihvati američke uslove, a jedan od uslova je da se prilagode ratnim ciljevima.

- Trajna bezbednost za Izrael leži u eleminisanju nuklearnog potencijala koji bi mogao da bude izvor problema bezbednosti za Izrael, drugo, kontrola nafte i energenata i treće, da se Iran prilagodi onome što je politika Amerike na Bliskom istoku, tako ne bi došlo do problema ni za susede ali ni za realizaciju američkih cljeva u regionu - objašnjava Milivojević.

