Iran je predao Americi novi predlog za deblokadu Ormuskog moreuza i okončanje rata, uz nuklearne pregovore koji bi bili odloženi za kasniju fazu.

To su sajtu Aksios kazali neimenovani američki zvaničnik i dva izvora upoznata sa situacijom.

Ovaj medij navodi da je diplomatija u vezi sa ratom Izraela i SAD protiv Irana u pat poziciji, a rukovodstvo u Teheranu je podeljeno oko toga koji ustupci u pogledu njegovog nuklearnog programa treba da se nađu na pregvaračkom stolu.

Iranski predlog želi da zaobiđe to pitanje na putu ka bržem dogovoru o konačnom završetku sukoba u kojem trenutno važi prekid vatre.

Tramp ostaje bez dugoročnog uticaja na Iran?

Ali, ukidanje blokade i okončanje rata bi oduzelo američkom predsedniku Donaldu Trampu uticaj na bilo kakve buduće razgovore o uklanjanju iranskih zaliha obogaćenog uranijuma i ubeđivanju Teherana da obustavi taj proces, što su dva glavna ratna cilja šefa Bele kuće.

Izvori Aksiosa očekuju da će Tramp danas održati sastanak o Iranu u Sobi za vanredne situacije o Iranu kojem bi trebalo da prisustvuju najbliži saradnici zaduženi za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku.

Jedan od sagovornika je rekao da će Trampov tim razgovarati o pat poziciji u pregovorima i potencijalnim narednim koracima.

Tramp je u jučerašnjem intervjuu za Foks njuz nagovestio da želi da nastavi pomorsku blokadu koja guši iranski izvoz nafte, nadajući se da će to naterati Teheran da popusti u narednih nekoliko nedelja.

- Kada vam ogromne količine nafte prolaze kroz sistem... ako se iz bilo kog razloga ovaj naftovod zatvori jer ne možete da je stavite u kontejnere za prevoz ili brodove... ono što se dešava jeste da taj naftovod eksplodira iznutra... Kažu da imaju samo oko tri dana pre nego što se to desi - kazao je Tramp.

Kriza u pregovorima između SAD i Irana produbila se tokom vikenda nakon što je poseta šefa iranske diplomatije Abasa Aragčija Pakistanu završena bez ikakvog napretka.

Bela kuća je najavljivala da će se Trampovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner sastati s Aragčijem u pakistanskoj prestonici Islamabadu, ali Iranci nisu želeli da se obavežu na to.

Otkazan put Vitkofa i Kušnera u Pakistan

Tramp je rekao za Aksios da ga je iranski stav naveo da otkaže to putovanje njegovih izaslanika.

- Ne vidim svrhu slanja njih na 18-časovni let u trenutnoj situaciji. Predugačak je. Možemo to podjednako dobro da uradimo telefonom. Iranci mogu da nas pozovu ako žele. Nećemo putovati samo da bismo sedeli tamo - poručio je Tramp.

U nedelju je Aragči u Omanu razgovarao sa tamošnjim zvaničnicima, fokusirajući se na pitanje Ormuskog moreuza, a zatim se vratio u Islamabad, dok bi danas trebalo da dođe u Moskvu na sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Izvori Aksiosa navode da je Aragči pokrenuo plan za zaobilaženje nuklearnog pitanja tokom sastanaka u Islamabadu.

Poruka Aragčija putem posrednika

Jedan od sagovornika američkog sajta je rekao da je Aragči tokom vikenda jasno stavio do znanja pakistanskim, egipatskim, turskim i katarskim posrednicima da ne postoji konsenzus unutar iranskog rukovodstva o tome kako da se odgovori na zahteve SAD.

Amerika želi da Iran obustavi obogaćivanje uranijuma u periodu od najmanje jedne decenije i ukloni sav obogaćeni uranijum iz zemlje.

Novi predlog, predat Vašingtonu putem pakistanskih posrednika, fokusira se prvo na rešavanje krize oko Ormuskog moreuza i američke blokade.

U okviru tog plana prekid vatre bi bio produžen na duži period ili bi se strane složile o trajnom okončanju rata.

Prema predlogu, nuklearni pregovori bi počeli tek u kasnijoj fazi, nakon što se otvori moreuz i ukine blokada.

Bela kuća je primila predlog, ali nije jasno da li su SAD spremne da ga i prouče.

- Ovo su osetljivi diplomatski razgovori i SAD neće pregovarati putem štampe. Kao što je predsednik rekao, Sjedinjene Države drže karte u rukama i sklopiće samo dogovor koji stavlja američki narod na prvo mesto, nikada ne dozvoljavajući Iranu da ima nuklearno oružje - poručila je portparolka Bele kuće Olivija Vejls za Aksios.

Portparoli pakistanske vojske i Ministarstva spoljnih poslova u Islamabadu odbili su da komentarišu ova saznanja američkog medija