Prema izveštajima italijanskih medija, blizanci su se spremali za lov na ptice.

U blizini svog rodnog grada Mađone, kod Umbrije, vežbali su sa mamcima kada je jedan od golubova pobegao iz kaveza i zapleo se u dalekovod.

Jedan od braće pokušao je da izvuče goluba dugačkim štapom od ugljeničnih vlakana i došao je u kontakt sa kablovima, nakon čega je smrtonosni strujni udar prošao kroz mladića.

Kada je brat požurio da pomogne i pokušao da ga odvuče, i on je poginuo.

Otac pronašao tela sinova

Pošto se blizanci nisu vratili kući, članovi porodice su krenuli da ih traže. Tela su pronašli otac, Đorđo, i ujak.

Braća su ležala mrtva na zemlji, držeći se za ruke.

Rođeni su zajedno i umrli zajedno - samo nekoliko dana pre 23. rođendana.