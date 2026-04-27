Blizanci Frančesko i Đakomo Fjerloni iz Italije poginuli su u tragičnoj nesreći tokom lova u šumi.
Tuga u Italiji
ROĐENI SU ZAJEDNO I UMRLI ZAJEDNO, SAMO PAR DANA PRE ROĐENDANA: Braća blizanci krenuli u lov, tela pronašao otac u šumi! Otkrivena JEZIVA ISTINA
Prema izveštajima italijanskih medija, blizanci su se spremali za lov na ptice.
U blizini svog rodnog grada Mađone, kod Umbrije, vežbali su sa mamcima kada je jedan od golubova pobegao iz kaveza i zapleo se u dalekovod.
Jedan od braće pokušao je da izvuče goluba dugačkim štapom od ugljeničnih vlakana i došao je u kontakt sa kablovima, nakon čega je smrtonosni strujni udar prošao kroz mladića.
Kada je brat požurio da pomogne i pokušao da ga odvuče, i on je poginuo.
Otac pronašao tela sinova
Pošto se blizanci nisu vratili kući, članovi porodice su krenuli da ih traže. Tela su pronašli otac, Đorđo, i ujak.
Braća su ležala mrtva na zemlji, držeći se za ruke.
Rođeni su zajedno i umrli zajedno - samo nekoliko dana pre 23. rođendana.
(Kurir.rs/Bild)
