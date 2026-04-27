Iza njega su ostali trudna supruga i malo dete

Tragedija se dogodila u takozvanoj "ulici pakla" u mestu Haen tokom svečanosti San Markosa.

Jezivi snimci prikazuju uzgajivača bikova kako pokušava da se skloni iza barijere u ulici Palomares. Dok se otac dvoje dece krio iza bureta, životinja ga je dohvatila rogovima i bacila u vazduh.

Bik je potom vukao romana duž ulice pred desetinama prestravljenih ljudi.

Nekoliko muškaraca je počelo da trči na ulicu pokušavajući da odvrate pažnju zveri, dok su drugi vukli konopac pričvršćen za bika da ga odvuku.

Ali životinja je nastavila napad, bacila Romana na drvenu ogradu, a zatim je vukla njegovo telo po zemlji.

Svedoci su lokalnim medijima rekli da je bik probio njegovo rebro rogovima pre nego što je hitno prebačen u obližnju bolnicu.

Lekari su pokušali da stabilizuju Romana, ali je on podlegao povredama oko sat vremena kasnije.

Stočar je tek nedavno pokrenuo sopstveni projekat sa Torestrelom - poznatim španskim rančem poznatom po uzgoju borbenih bikova i konja.

Roman je nasledio malo krdo bikova od svoje porodice, i imao je ambicije da ga proširi u budućnosti.

Nakon njegove smrti, prijatelji i kolege su ga opisali kao čoveka koji je obožavao život na selu, pošto je odrastao radeći pored svog oca i dede, koji su pokrenuli porodični posao sa stokom.

Iza sebe ostavlja trudnu suprugu i još jedno malo dete.