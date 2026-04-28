Naoružani banditi u Nigeriji oteli su iz jednog sirotišta 23 dece, saopštile su danas vlasti te zemlje i dodale da je 15 već spaseno dok je osmoro još uvek u zatočeništvu.

Napad se dogodio u okolini Lokoje, glavnog grada države Kogi, a objekat koji je napadnut radio je ilegalno.

Za sada niko nije preuzeo odgovornost.

Severno-centralni region Nigerije, gde se nalazi Kogi, beleži porast broja napada i kidnapovanja.

Otmice učenika su česte u Nigeriji, a analitičari kažu da se to dešava jer naoružane bande vide škole i učenike kao strateške mete kako bi privukle više pažnje.

(Kurir.rs/Beta/Foto:Ilustracija)

