U Nigeriji su naoružani banditi oteli 23 dece iz sirotišta, 15 je već spaseno
Planeta
Slušaj vest
Naoružani banditi u Nigeriji oteli su iz jednog sirotišta 23 dece, saopštile su danas vlasti te zemlje i dodale da je 15 već spaseno dok je osmoro još uvek u zatočeništvu.
Napad se dogodio u okolini Lokoje, glavnog grada države Kogi, a objekat koji je napadnut radio je ilegalno.
Za sada niko nije preuzeo odgovornost.
Severno-centralni region Nigerije, gde se nalazi Kogi, beleži porast broja napada i kidnapovanja.
Otmice učenika su česte u Nigeriji, a analitičari kažu da se to dešava jer naoružane bande vide škole i učenike kao strateške mete kako bi privukle više pažnje.
(Kurir.rs/Beta)
Reaguj
Komentariši