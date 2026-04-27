Kerolajn Livit, sekretar za štampu Bele kuće, odlazi na porodiljsko odsustvo, a umesto nje će predsednik SAD Donald Tramp uskočiti da održi neke od konferencija za medije!

Na kraju neformalnog obraćanja novinarima u petak, Kerolajn Livit se osvrnula na činjenicu da uskoro odlazi na porodiljsko odsustvo i da je taj razgovor sa medijima verovatno njen poslednji na neko vreme, prenosi The Warp.

Uverila je novinare da, pošto imaju pristup Trampovom telefonu, verovatno neće imati veliku potrebu za njenim odeljenjem dok bude odsutna.

- Ovo će verovatno biti moje poslednje obraćanje na neko vreme - rekla je ona i nastavila: "Kao što vidite, samo što se nisam porodila svakog časa, tako da se vidimo vrlo brzo. Znam da svi vi lično imate broj telefona predsednika, tako da ne sumnjam da nećete oskudevati u izjavama i vestima iz ove zgrade dok mene nema".

Prema izveštaju portala Politico, koji je kasnije podeljen i na nalogu same Kerolajn Livit na društvenim mrežama, ne postoje planovi za formalnu zamenu kada sekretarka za štampu ode na odsustvo.

Iako niko neće zvanično preuzeti tu funkciju, odeljenje za komunikacije vodiće veći broj ljudi, uključujući Stivena Čunga, kao i članove njenog tima: Pata Adamsa, Anu Keli, Kuša Desaija, Abigejl Džekson, Liz Hjuston, Tejlor Rodžers, Dejvisa Ingla, Alison Šuster, Oliviju Vels, Majku Stoperiča, Eli Akr, Džordžiju O’Nil i Kigan Nangle.

Ali najzanimljivije je da će lica koja će zapravo stajati za govornicom tokom brifinga uključivati i samog predsednika Trampa, kao i potpredsednika Džej Di Vensa i druge članove kabineta.

Kerolajn Livit se verovatno raduje vremenu van ovog stresnog posla.

Ranije u aprilu, sekretarka za štampu objasnila je Eriki Kirk na događaju organizacije Turning Point USA koliko malo sna ima zbog posla.

- Napraviću grešku tako što budem budna u 3 ujutru i čitam neke od tekstova - rekla je Livit.

- I mozak mi radi, adrenalin mi raste. I moj tim to zna, vidim svoju asistentkinju u prvom redu, smeška se jer se oni bude uz grupni čet i ja šaljem poruke između otprilike 2 i 4 ujutru svake noći. A ja sam joj rekla: 'Moramo pozvati ovog reportera ujutru. Ovo nije istina. Moramo ovo ispraviti. Uvrstiti ovu izjavu u ovu priču.' Dakle, to je jednostavno konstantno. Živimo u ciklusu vesti 24/7 - dodala je Livit.