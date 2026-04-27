Donald i Melanija Tramp na večeri dopisnika Bele kuće u Vašingtonu

Slušaj vest

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramppozvala je danas televiziju ABC da reaguje zbog izjava voditelja Džimija Kimela u kojima ju je nazvao "udovicom u iščekivanju", posle njegovog monologa emitovanog uoči pucnjave na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće tokom vikenda.

"Dosta je bilo. Vreme je da ABC zauzme stav. Koliko puta će rukovodstvo ove kuće tolerisati Kimelovo neprihvatljivo ponašanje na štetu naše zajednice", navela je ona u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kimel je u svojoj emisiji u četvrtak zbijao šale na račun večere dopisnika iz Bele kuće i ismevao predsednika SAD Donalda Trampa i Melaniju, nazivajući je, između ostalog, "udovicom u iščekivanju", dva dana dana pre nego što je događaj prekinut pucnjavom.

"Naša prva dama Melanija je ovde. Pogledajte je, tako je lepa. Gospođo Tramp, sijate kao udovica u iščekivanju", rekao je Kimel.

On se potom se osvrnuo i na njen rođendan 26. aprila, uz šaljiv komentar o načinu proslave.

"Planira da slavi kod kuće kao i uvek, gledajući kroz prozor i šapućući: 'Šta sam to uradila?'", rekao je Kimel.

Džimi Kimel Foto: Printskrin Youtube

Kako navodi Foks njuz, najvatrenije pristalice Trampa u međuvremenu su pozvale na otkaz za Kimela zbog izjava o prvoj dami.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je u subotu uveče prisustvovao američki predsednik Donald Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani.

Osumnjičeni za pucnjavu nema krivični dosije i nije bio na radaru policije.