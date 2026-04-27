Slušaj vest

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da ima „slobodu da deluje“ protiv Hezbolaha, rekavši da je razoružanje ključno za razgovore sa Bejrutom

Obratio se visokoj komandi izraelske vojske, ističući pravo Izraela da napada ciljeve Hezbolaha širom Libana i rekavši da bi vojni pritisak pomogao unapređenju diplomatskih pregovora sa Bejrutom.

Govoreći na konferenciji najvišeg komandovanja izraelske vojske, Netanjahu je izdvojio „velike uspehe“ protiv Hezbolaha, uključujući „eliminaciju“ njegovog raketnog arsenala, kao i nedavno ponovno uspostavljanje „bezbednosne zone“ na jugu Libana.

„Ova zona sprečava mogućnost invazije na severni Izrael, a sada i direktnu protivtenkovsku vatru, a istovremeno nam omogućava da promenimo situaciju u Libanu“, rekao je on.

1/17 Vidi galeriju Izraelska vojska i Hezbolah Foto: Majdi Mohammed/AP, ATEF SAFADI/EPA

Naglasio je „slobodu delovanja Izraela kako bi se sprečile neposredne i nove pretnje“, što je, kako je rekao, „deo sporazuma postignutog sa Sjedinjenim Državama i libanskom vladom“. Prema uslovima trenutnog primirja, koje je produženo prošle nedelje, Izrael zadržava pravo da odgovori na pretnje Hezbolaha, grupe koju podržava Iran.

Netanjahu je rekao da je ostalo oko 10 odsto raketnog arsenala Hezbolaha u poređenju sa onim kada su borbe počele prošlog meseca, ali je upozorio da i dalje postoje „dve ključne pretnje“, rakete kalibra 122 milimetra i dronovi.

„Ako Izrael uspe da neutrališe ove pretnje kombinacijom operativnih i tehnoloških sredstava... u suštini smo na putu ka razoružavanju Hezbolaha, jer je to njihovo glavno oružje“, rekao je Netanjahu.

Dodao je da bi takav razvoj događaja mogao pomoći pregovorima koje su posredovale Sjedinjene Države, rekavši oficirima da očekuje da će oni „rešiti ta dva problema“. „Verujem da ćemo na diplomatskom frontu moći da rešimo stvari ako ovo rešimo“, napomenuo je.