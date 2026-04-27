Rusija je spremna da posreduje u okončanju sukoba u Iranu ako budu dogovorene prihvatljive opcije, izjvavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je naglasio da Rusija ostaje posvećena strateškom, partnerskom karakteru odnosa sa Iranom, prenose RIA Novosti.
Ranije danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči sastao se u Rusiji sa predsednikom Vladimirom Putinom i šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom.

Dmitrij Peskov Foto: AP/Alexander Zemlianichenko

Putin je sa iranskim ministrom razgovarao o situaciji na Bliskom istoku, poručivši da će Moskva činiti sve u interesu Irana i drugih zemalja regiona kako bi mir bio uspostavljen što pre.

Ruski predsednik je istakao da Rusija namerava da nastavi strateške odnose sa Iranom, ističući da se iranski narod "hrabro i herojski bori za svoj suverenitet" i izražavajući nadu da će ta zemlja uspeti da prevaziđe period iskušenja i da će mir uskoro biti uspostavljen.

On je, kako se navodi, preneo i najbolje želje vrhovnom lideru Irana ajatolahu Modžtabi Hamneiju.

Kurir.rs/RIA Novosti

