Papa Lav XIV i nova nadbiskupkinja Kenterberija Sara Malali sastali su se danas prvi put u okviru simboličnog susreta u Vatikanu, tokom kojeg su poglavari dugo razdvojenih hrišćanskih zajednica - Rimokatoličke i Anglikanske crkve - razmenili poklone i zajedno se molili.

Papa je primio Malali, prvu ženu koja je izabrana na čelo 85 miliona anglikanaca širom sveta, u svojoj zvaničnoj kancelariji u Apostolskoj palati u Vatikanu.

Dvoje poglavara hrišćanskih zajednica razdvojenih još od 1534. godine, kada je došlo do raskola između Anglikanske i Rimokatoličke crkve, razgovarali su nasamo, a zatim su zajedno otišli u kapelu iz 17. veka gde su zajednički izgovorili molitve.

U obraćanju papi Lavu XIV, Malali je pohvalila njegov "odlučniji i jasniji način govora", koji je koristio tokom afričke turneje, gde je oštro kritikovao rat i autoritarne režime.

- Svetu je bila potrebna ova poruka u ovom trenutku — hvala vam - rekla je ona i dodala da ljudi "teže punijem životu i zajedničkom dobru".

Papa je istakao da je napredak u odnosima dve crkve ostvaren, ali je upozorio da su se u međuvremenu pojavili novi izazovi, ne precizirajući o kojim izazovima je rečima.

- Ne smemo da dozvolimo da nas ti izazovi spreče da zajednički svedočimo o Hristu u svetu - rekao je on.

Malali je tokom posete Rimu naglasila da je "duboko počastvovana" susretom i da će dve crkve nastaviti da razvijaju međusobne odnose.

Anglikanska i Rimokatolička crkva razdvojile su se u 16. veku, ali su u poslednjim decenijama značajno približile stavove, iako i dalje postoje razlike, uključujući pitanje rukopoloženja žena i celibata sveštenika.