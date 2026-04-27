Američki predsednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija dočekali su ispred Bele kuće britanskog kralja Čarlsa Trećeg i njegovu suprugu Kamilu.

Pre ulaska u zgradu, njih četvoro su stajali u redu i pozirali za okupljene medije, pri čemu su kralj i Tramp delovali kao da razmenjuju prijateljske opaske, preneo je BBC.

Predsednik i prva dama će biti domaćini sastnka na kome će bitiposlužen čaja, dok je kasnije planirana baštenska zabava.

Današnja poseta predstavlja prvu britansku državnu posetu SAD od putovanja Kraljice Elizabete Druge 2007. godine. Kralj Čarls Treći će sa suprugom provesti četiri dana u poseti SAD.

Tokom šestodnevne posete, pokojna kraljica, u pratnji princa Filipa, sastala se sa tadašnjim predsednikom SAD Džordžom W. Bušom.

Kraljici je ukazana počast salutiranjem sa 21 plotunom pre državnog banketa, a posetila je i repliku najvećeg broda koji je 1606. godine prevozio engleske naseljenike preko Atlantika.

U govoru održanom na banketu, kraljica je nazdravila odnosima između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Država. Njena poseta obeležila je 400. godišnjicu prvog trajnog engleskog naselja u toj zemlji.

Sada njen najstariji sin ima zadatak da obnovi tradicionalno dobre odnose između Vašingtona i Londona.