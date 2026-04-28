Britanski kralj Čarls Treći i kraljica Kamila stigli su sinoć u SAD i otpočeli četvorodnevnu državnu posetu, što je prvi dolazak britanskog monarha u Ameriku od posete kraljice Elizabete Druge 2007 godine.

Oni su stigli najpre u vojnu bazu Endruz u Merilendu, a potom su ih u Beloj kući pozdravili predsednik SAD Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp.

Obezbeđenje je bilo znatno pojačano posle incidenta s oružanim napadom u Vašingtonu na godišnjoj večeri Udruženja izveštača iz Bele kuće u subotu.

Kralj Čarls Treći i kraljica Kamila zatim su bili na čaju sa predsednikom i prvom damom SAD.

Britanski kralj počeće dan sastankom sa predsednikom Trampom u Beloj kući, a kasnije će se obratiti američkom Kongresu u nastojanju da naglasi da je veza između Velike Britanije i SAD toliko jaka da može da izdrži sadašnja politička previranja.

On će biti prvi britanski monarh koji če se obratiti američkom Kongresu od kada je njegova majka kraljica Elizabeta Druga govorila u tom telu 1991. godine.

Ona je u svom govoru istakla tada zajedničku isotriju dve zemlje i značaj njihovih demokratskih vrednosti, što su teme koje će Čarls Treći verovatno i danas isticati, prenosi AP.

Poseta britanskog kralja Čarlsa Trećeg i kraljice Kamile SAD, s američkim predsednikom Donaldom Trampom i prvom damom Melanijom u Beloj kući

Očekuje se da će u govoru osuditi napad na Trampa. U govoru se takođe očekuje da će reći da je u vreme velikih međuarodnih izazova potrebnije nego ikad da se bude zajedno u odbrani demokratskih vrednosti.

Kralj će reći da uprkos trenutnih neslaganja između SAD i Velike Britanije "svaki put su naše dve zemlje uvek nalazile način da se zbliže", prenosi BBC.

U svom obraćanju Kongresu kralj Čarls Treći će pozvati na "pomirenje i obnovu" američko-britanskog partnerstva i zalagati se za zajedničke vrednosti tolerancije, slobode i jednakosti.

Apelovaće na odbranu tih uverenja i kroz podršku NATO i zaštiti Ukrajine, rekli su kraljevski izvori.

Obraćanje američkom Kongresu rezervisano je za samo najistaknutije svetske lidera uključujući papu Franju, Vaclava Havela i Vinstona Čerčila.

Donald Tramp Melanija Tramp britanski kralj Čarls Treći kraljica Kamila

To obraćanje će verovatno označiti i najduže Čarlsove izjave tokom četvorodnevne posete SAD koja je namenjena povodom proslave 250. godišnjice američkog sticanja nezavisnosti.

Poseta britanskog kralja odvija se u izazovnom trenutku za odnose Londona i Vašingtona.

Trampov topao-hladan odnos sa britanskim premijerom Kirom Starmerom posebno se pogoršao poslednjih nekoliko meseci kada je predsednik SAD pokušao da pridobije međunarodnu pomoć za rat u Iranu.

Tramp je kritikovao Starmera koji se uglavnom odupro njegovim zahtevima i uvredljivo za njega rekao da "nije Vinston Čerčil".

Kir Starmer Donald Tramp

Tramp je takođe uveo carine Britaniji i upozorio na povećanje carina iako je Vrhovni sud SAD ranije ove godine doneo presudu kojom je teže donositi takve jednostrane poteze.

S obzirom na apolitičku prirodu britanskog monarha i Trampove naklonjenosti kraljevskoj porodici, ipak je smanjena verovatnoća da će susret Trampa i kralja Čarlsa Trećeg biti "nezgodan".

Tramp će ugostiti kralja Čarlsa Trećeg i kraljicu Kmamilu večeras na državnom banketu u Beloj kući.