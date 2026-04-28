Dve tinejdžerke su povređene u napadu nožem u školi u Marijampoleu, u zapadnoj Litvaniji, u utorak ujutru, a sedamnaestogodišnji osumnjičeni je priveden, saopštila je policija.

Incident se dogodio u gimnaziji Suduva, gde su vlasti oko 7:50 primile prvu prijavu o mladiću koji je hodao kroz zgradu sa crnom maskom na licu pokazujući nož, rekla je portparolka tamošnje policije za BNS.

Ubrzo nakon toga, drugi izveštaj je ukazivao na to da su dve devojčice ranjene.

Prema preliminarnim informacijama, obe žrtve su izbodene nožem u leđa.

Učenice, rođene 2010. i 2007. godine, prebačene su u bolnicu. Veruje se da njihove povrede nisu opasne po život, saopštila je policija.

Vlasti su saopštile da motiv ostaje nejasan, ali početni nalazi ukazuju na to da su žrtve možda nasumično izabrane.

- Prema preliminarnim podacima, to su bile učenice koje su se slučajno našle na njegovom putu - rekla je portparolka policije.