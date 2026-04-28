Slušaj vest

Peter Mađar, budući premijer Mađarske čija je stranka Tisa izborima osvojila većinu u parlamentu, neće podržati izbor dosadašnjeg ministra spoljnih poslova Petera Sijarta za zamenika predsednika Parlamenta.

Mađar je na mreži Iks napisao da stranka Tisa ostaje pri stavu da svaka poslanička grupa treba da ima svog potpredsednika Parlamenta, ali da predlog Fidesa da to bude Sijarto neće dobiti njenu podršku jer je "Sijarto izdao mađarske interese".

Peter Sijarto

Budući premijer je rekao da od stranke Fides koja je izgubila vlast na izborima 12. aprila, očekuje da predloži nekog drugog kandidata.

Mađar sarađuje sa predsednikom Mađarske Tamašem Šujokom da bi novi sastav Parlamenta zasedao iduće nedelje, od 4. maja, i formalno ga izabrao za premijera, a kompletan kabinet će verovatno biti finalizovan do sredine maja.

Peter Mađar, pobednik parlamentarnih izbora u aprilu 2026. u Mađarskoj

Mađar je tražio brz prenos vlasti da bi dužnost preuzeo odmah posle te sednice Parlamenta.