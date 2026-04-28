Premijer Malte Robert Abela najavio je prevremene izbore, navodeći da je u vremenima geopolitičkih previranja zemlji potrebna "stabilnost".

Abela je rekao da će izbori biti održani 30. maja, devet meseci pre redovnog završetka njegovog mandata, preneo je danas briselski Politiko.

"U svetlu globalne realnosti i izazova koji nam predstoje, našoj je zemlji potreban obnovljeni mandat da bi stabilno napredovala. Preporučiću njenoj ekselenciji predsednici Mirijam Spiteri Debono da raspusti parlament i da raspiše opšte izbore za 30. maj - napisao je Abela sinoć na društvenoj mreži X.

Abela je premijer od 2020. godine, a njegova Laburistička partija je na vlasti od 2013. godine.

Laburisti trenutno prema svim anketama imaju blagu prednost u odnosu na opozicionu Nacionalističku partiju (PN).

Lider te partije desnog centra Aleks Borg je na Fejsbuku na najavu premijera odgovorio porukom "mi smo spremni" za vanredne izbore.

Istaknuta članica Nacionalističke partije je i predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola.

Abela je sinoć, prema pisanju lokalnih medija, u odvojenom obraćanju već započeo kampanju i rekao da će njegova partija doneti sigurnost tako što će obezbediti "ambiciozne, ali i održive" planove za budućnost Malte.

Obećao je da će se laburisti fokusirati na dobrobit ljudi.

U jednodomnom malteškom parlamentu, koji ima 79 poslanika, vladajuća Laburistička partija ima 43 mandata, opoziciona PN 35, a jedan poslanik je nezavisan.