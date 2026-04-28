Posrednici u Pakistanu očekuju da će u narednih nekoliko dana dobiti revidirani predlog od Irana za okončanje rata, pošto je američki predsednik Donald Tramp naznačio da neće prihvatiti raniju verziju, rekli su izvori bliski procesu posredovanja za CNN.

Izvori navode da bi iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči trebalo danas da se vrati u Teheran posle posete Rusiji, dodajući da se očekuje da će se konsultovati sa liderima režima.

Taj proces je spor, kažu izvori, zbog teškoća u komunikaciji sa vrhovnim vođom Modžtabom Hamneijem, čija se lokacija drži u strogoj tajnosti.

U međuvremenu, Iran će dozvoliti prolaz Ormuskim moreuzom u Persijskom zalivu posle okončanja rata protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela samo u skladu sa protokolima koji će štititi bezbednost Irana, izjavio je danas zamenik ministra odbrane te zemlje Reza Talaei Nik.

Rekao je da Iran prepoznaje međunarodnu zabrinutost zbog trenutnih ograničenja koja je uveo na prolaz kroz Ormuski moreuz, ali istakao da su ograničenja odgovor na američko-izraelske napade na zemlju, koji su počeli krajem februara i zaustavljeni prekidom vatre 8. aprila, prenosi televizija Press.

On je naveo da će Iran dozvoliti komecijalne prolaze moreuzom ako rat bude trajno prestao.

"Omogućavanje nesmetanog tranzita komercijalnih brodova biće na dnevnom redu nakon završetka rata, pod uslovom da se poštuju protokoli koji ne ugrožavaju bezbednost Irana", rekao je Nik.