Bivša potpredsednica SAD Kamala Haris beleži snažan rast podrške u trci za demokratsku predsedničku nominaciju 2028. godine.

Prema novoj anketi Centra za američke političke studije i Harris Poll-a, Haris ima podršku 50 odsto demokratskih birača, što je čini ranim favoritom ukoliko odluči da uđe u izbornu trku.

Iako su predsednički izbori još daleko, političke pripreme su već u toku, a potencijalni kandidati počinju da testiraju svoje poruke i politički uticaj. Anketa pokazuje da bi Haris u ovom trenutku imala značajnu početnu prednost u borbi za nominaciju.

Foto: AP J Scott Applewhite

Na drugom mestu nalazi se guverner Kalifornije Gavin Njusom sa 22 odsto podrške, dok ostali kandidati imaju znatno niže rezultate: Džoš Šapiro 9 odsto, Aleksandrija Okasio-Kortez 8 odsto, a Džej Bi Priker 6 odsto.

Stručnjaci upozoravaju da rane ankete ne moraju odražavati konačan ishod, ali mogu značajno uticati na političku dinamiku, posebno kada je reč o prikupljanju donacija i medijskoj vidljivosti.

Podrška Haris raste u odnosu na ranije mesece, kada je imala 41 odsto u martu, odnosno 39 odsto početkom godine. Ipak, deo analitičara smatra da je njen rezultat više posledica visoke prepoznatljivosti nego konačne političke snage.

Iako još nije zvanično najavila kandidaturu, Haris ne isključuje mogućnost ulaska u trku, navodeći da o tome razmišlja i da ima iskustvo rada u najvišim državnim institucijama SAD.