TRAJAO 90 MINUTA
IZNENADNI TELEFONSKI RAZGOVOR PUTINA I TRAMPA! Oglasio se Kremlj, delimično otkrio o čemu se govorilo i koliko
Predsednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Donald Tramp održali su još jedan telefonski razgovor koji je trajao više od 1,5 sata, izjavio je pomoćnik šefa ruske države Jurij Ušakov.
"Održan je još jedan telefonski razgovor predsednika RF Vladimira Vladimiroviča Putina i predsednika SAD Donalda Trampa. Ovaj razgovor trajao je više od sat i po", rekao je Ušakov novinarima.
Donald Tramp Vladimir Putin Aljaska sastanak Foto: Printskrin Youtube, Julia Demaree Nikhinson/AP
"Komunikacija predsednika vođena je u prijateljskom tonu, bila je otvorena i poslovna", istakao je on.
(Kurir.rs/Interfax/P.V.)
