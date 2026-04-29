Predsednik RF Vladimir Putin je tokom telefonskog razgovora sa predsednikom SAD Donaldom Trampom informisao sagovornika o spremnosti da proglasi primirje sa Ukrajinom u čast Dana pobede, saopštio je pomoćnik šefa ruske države Jurij Ušakov.

"Donald Tramp je pozitivno ocenio nedavno proglašeno Vaskršnje primirje od Rusije. U tom smislu, Vladimir Putin je informisao američkog kolegu o spremnosti da proglasi primirje i tokom perioda proslave Dana pobede", rekao je Ušakov novinarima.

"Tramp je aktivno podržao ovu inicijativu", istakao je on.

Prema rečima Ušakova, Tramp je napomenuo da "ovaj praznik označava našu zajedničku pobedu nad nacizmom u Drugom svetskom ratu".

Drugim rečima, iako se u tekstu ne pominje koliko bi tačno prekid vatre trajao, iz konteksta se naslućuje da je reč o privremenom, simboličkom primirju ograničenom na period proslave praznika, dok se trajnije rešenje sukoba i dalje razmatra kroz političku "nagodbu" koju Tramp najavljuje.

"Tramp veruje da je dogovor o rešavanju konflikta blizu"

Predsednik SAD Donald Tramp veruje da je dogovor o rešavanju konflikta u Ukrajini već blizu, saopštio je pomoćnik Ušakov.

"Tramp veruje da je dogovor, koji bi stavio tačku na konflikt u Ukrajini, već blizu", rekao je Ušakov novinarima nakon telefonskog razgovora predsednika RF i SAD.

On je precizirao da je na Trampovu molbu predsednik RF Vladimir Putin okarakterisao trenutnu situaciju na liniji borbenog dodira, gde "naše trupe drže stratešku inicijativu i potiskuju protivničke položaje".

"Obojica se slažu da Evropa podstrekuje Kijev"

On je dodao da su Putin i Tramp izneli slične ocene ponašanja kijevskih vlasti koje uz podršku Evrope vode liniju ka odugovlačenju konflikta.

"Putin i Tramp su izneli, u suštini, slične ocene ponašanja kijevskog režima na čelu sa Volodimirom Zelenskim, koji, podstrekivan od Evropljana i uz njihovu podršku, vodi liniju ka odugovlačenju konflikta", rekao je Ušakov novinarima.