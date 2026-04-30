Tu inicijativu najavio je general ser Gvin Dženkins, naglasivši da je reč o ključnom trenutku za jačanje odbrane u severozapadnoj Evropi i području visokog severa, prenosi Times.

Govoreći u Kraljevskom institutu za ujedinjene službe u Londonu, Dženkins je istakao da se Ujedinjeno Kraljevstvo nalazi na prekretnici i da „više nema vremena za gubljenje”. Prema njegovim rečima, neophodno je hitno ojačati odbrambene kapacitete i povećati spremnost za potencijalni rat.

- Potreba za ponovnim naoružavanjem i jačanjem spremnosti ove zemlje postala je apsolutna nužnost. Samo održavanje postojećeg stanja više nije dovoljno. Nalazimo se na prelomnoj tački - poručio je Dženkins, prvi pripadnik Kraljevskih marinaca na čelu mornarice.

Plan predviđa stvaranje multinacionalne pomorske snage pod vođstvom Ujedinjenog Kraljevstva, koja bi mogla međusobno da razmenjuje opremu, delove, municiju i osoblje. Snage bi koristile zajedničke sisteme, digitalne mreže, logistiku i zalihe, dok bi komandno mesto bilo smešteno u Nortvudu u Londonu.

- Želim da stvorim pomorsku silu koja zajedno trenira, vežba i priprema se - silu koja može odmah da deluje ako bude potrebno, sa konkretnim sposobnostima i planovima - rekao je Dženkins.

Ova inicijativa nadovezuje se na Zajedničke ekspedicione snage (Joint Expeditionary Force), osnovane 2014. godine, koje okupljaju deset evropskih država, uključujući Norvešku i Dansku.

Dženkins smatra da partnerstvo treba dodatno produbiti kako bi se obezbedila zajednička odbrambena moć i odvraćanje duž morske granice s Rusijom.

Plan je da do kraja godine zemlje potpišu formalnu deklaraciju koja će postaviti temelje dugoročne saradnje, a cilj je da mornarica bude potpuno spremna za rat do 2029. godine.

Upozorenja dolaze u trenutku pojačanih bezbednosnih izazova. Dženkins je naglasio da je nedavna kriza na Bliskom istoku, uključujući blokadu Ormuskog moreuza od strane Irana, pokazala koliko je pomorska moć ključna za očuvanje slobodnog protoka trgovine i stabilnosti ekonomije.

Istovremeno, upozorio je na ranjivost tradicionalnih vojnih platformi i potrebu razvoja „hibridne mornarice” koja kombinuje klasične brodove sa bespilotnim i autonomnim sistemima, uključujući mlazne dronove. Takvi sistemi bi smanjili rizik po ljudstvo i povećali operativnu efikasnost.

Dženkins je takođe naglasio važnost smanjenja troškova proizvodnje i odbacivanja pristupa koji se oslanja isključivo na sve veće i skuplje platforme.

- Moramo odustati od mentaliteta da su nam potrebni samo sve veći i skuplji sistemi - rekao je.

Prema njegovim rečima, tehnološki razvoj danas napreduje toliko brzo da se promene mere u danima, a ne godinama, zbog čega su prilagodljivost i inovacije ključni faktori uspeha u sukobima.

Posebnu zabrinutost izaziva jačanje ruskih podmorničkih programa. U poslednje dve godine zabeležen je znatan porast ruskih upada u britanske vode, a britanske podmornice često su angažovane u praćenju tih aktivnosti.

Kao odgovor, britanska mornarica planira uspostavljanje odbrambene mreže senzora širom severnog Atlantika, koja bi omogućila rano otkrivanje pretnji i brzu reakciju.

Među konkretnim ciljevima je uvođenje prvih bespilotnih eskortnih brodova u operativnu upotrebu u naredne dve godine, kao i lansiranje prvog mlaznog drona sa nosača aviona do 2029. godine.