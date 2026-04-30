Podnosioci zahteva za američke vize sada će morati da potvrde da se ne plaše progona u svojim matičnim zemljama, što je deo napora administracije Donalda Trampa da dodatno ograniči ulazak potencijalnih tražilaca azila u zemlju.

Novo pravilo, navedeno u diplomatskoj depeši poslatoj svim ambasadama i konzulatima ove nedelje, nadovezuje se na niz sveobuhvatnih promena koje su izmenile i ograničile imigracionu politiku SAD, piše CNN.

Direktiva Stejt departmenta nalaže konzularnim službenicima da podnosiocima zahteva za neimigrantsku vizu postave dva pitanja:

- Da li ste doživeli štetu ili zlostavljanje u zemlji vašeg državljanstva ili poslednjeg uobičajenog boravka?

- Da li se plašite da ćete doživeti štetu ili zlostavljanje po povratku u zemlju vašeg državljanstva ili stalnog boravka?

Prema depeši, "podnosioci zahteva za vizu moraju usmeno odgovoriti sa 'ne' na oba pitanja kako bi konzularni službenik mogao da nastavi sa procesom dobijanja vize".

Ova mera se odnosi na one koji traže neimigrantske vize, što uključuje turiste, studente i privremene radnike. Administracija je već pojačala proveru podnosilaca zahteva za studentske vize i privremeno obustavila odlučivanje o zahtevima za imigraciju kako bi se osiguralo da ispunjavaju nove smernice za bezbednosne provere, prema izvoru upoznatom sa situacijom.

U januaru su Sjedinjene Države takođe obustavile obradu imigrantskih viza za 75 zemalja.

U depeši se navodi da "konzularni službenici moraju da spreče zloupotrebu imigracionog sistema od strane podnosilaca zahteva za vizu koji pogrešno predstavljaju svrhu svog putovanja, uključujući i one koji pokušavaju da dobiju neimigrantsku vizu sa namerom da traže azil po dolasku u Sjedinjene Države".

Portparol Stejt departmenta je rekao da su "konzularni službenici prva linija odbrane nacionalne bezbednosti SAD" i napomenuo da odeljenje "koristi sve raspoložive alate i resurse da utvrdi da li svaki podnosilac zahteva za vizu ispunjava uslove prema američkom zakonu".

Da bi osoba imala pravo na azil, mora biti fizički prisutna u Sjedinjenim Državama i bežati od političkog, rasnog ili verskog progona u svojoj matičnoj zemlji.

Kamil Makler, savetnica za imigracionu politiku, rekla je za CNN da će nova direktiva "staviti ljude u zaista teške, užasne situacije gde će morati da donose odluke koje će na kraju uticati na bezbednost njih samih i njihovih porodica".