Američki predsednik Donald Tramp se u novoj objavi na svojoj mreži Trut Soušal žestoko obrušio na nemačkog kancelara Fridriha Merca.

Nastavak je to Trampovog okršaja sa Mercom koji je započeo nakon što je nemački kancelar izjavio da Iran ponižava SAD odugovlačenjem pregovora u kontekstu rata između SAD i Izraela protiv Irana.

Tramp je reagovao oštro, poručivši da Merc "misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje" i dodao da "ne zna o čemu govori". Dan kasnije, na društvenoj mreži Trut Soušal napisao je da Vašington razmatra smanjenje broja američkih vojnika u Nemačkoj.

"Nemački kancelar trebalo bi više vremena da posveti okončanju rata između Rusije i Ukrajine (u čemu je bio potpuno neefikasan!) i sređivanju svoje razvaljene države, posebno migracija i energetike, a manje da se meša u one koji uklanjaju iransku nuklearnu pretnju i time čine svet, uključujući Nemačku, sigurnijim mestom! Predsednik DJT", napisao je Tramp.

Ranija izjava Merca

Nemački kancelar Fridrih Merc u Minsteru je gotovo celo obraćanje posvetio naglašavanju savezništva sa SAD i jedinstva NATO, očigledno time odgovorivši na zaoštravanje odnosa iz Vašingtona.

Sastanak u Beloj kući američkog predsednika Donalda Trampa i nemačkog kancelara Fridriha Merca

Bez direktnog pominjanja Donalda Trampa, jasno je poručio da Nemačka ne dovodi u pitanje transatlantski odnos. Istakao je da se Berlin vodi "jasnim kompasom" usmerenim na NATO i pouzdano partnerstvo sa SAD te da Nemačka deluje "rame uz rame" sa saveznicima, uz bliski i poverljivi kontakt sa Vašingtonom.

U istom kontekstu naglasio je važnost reforme Bundesvera, poručivši da nemačka vojska mora biti spremna za brzu reakciju, ali i dugoročne bezbednosne izazove. Kao znak kontinuiteta saradnje naveo je i nedavnu posetu visokog američkog vojnog komandanta istoj bazi.

Nemačka spremna za razgovore o smanjenju američke vojske!

Nemačka "spremna" za razgovore o smanjenju broja američkih trupa, ali o masovnom povlačenju "uopšte nema govora", kaže nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful.

Vadeful je insistirao na tome da je Nemačka spremna za svaku odluku SAD usred pretnji Donalda Trampa da bi mogao da povuče deo trupa iz zemlje i oštrih kritika na račun kancelara, Fridriha Merca.

Govoreći tokom posete Maroku, on je u izjavi koju prenosi AFP rekao:

"Spremni smo za to, o tome blisko raspravljamo i u duhu poverenja u svim telima NATO-a, i očekujemo odluke Amerikanaca o tome. Svaka takva odluka biće razmatrana sa nama i sa drugima, kao što i priliči saveznicima", rekao je on.

Iako je naveo da je "opušten" povodom ideje o manjem broju američkih vojnika u Nemačkoj, Vadeful je naglasio da o ukidanju velikih američkih baza u Nemačkoj "uopšte nema govora".

Rekao je, na primer, da vazduhoplovna baza Ramštajn ima "nezamenljivu funkciju kako za Sjedinjene Države, tako i za nas".

Zašto Amerika ima vojnike u Nemačkoj?

Gardijanov komentator Džon Henli pokušao je da da objašnjenje trenutne situacije na relaciji Vašington-Berlin. On je odgovarao na ključna pitanja o tome kako su američki vojnici završili u Nemačkoj, koliko ih tačno ima i zašto su važni.

On je dodao da ovo nije prvi put da Tramp daje slične komentare o Nemačkoj; zapravo, to je učinio više puta ranije.

"Tokom prvog mandata u Beloj kući 2020. godine, očigledno razbešnjen niskim izdvajanjima Nemačke za odbranu i podrškom gasovodu Severni tok 2, nazvao je Nemačku 'prestupnikom' i rekao da će smanjiti broj američkih trupa tamo za trećinu.

Trampova objava nije sadržala nikakve detalje i izgledalo je da je potpuno iznenadila i Pentagon i Stejt department, a da ne pominjemo njihove kolege u Berlinu i visoke zvaničnike NATO-a. Prema izveštajima, niko od njih nije bio obavešten o toj odluci.