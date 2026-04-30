Slušaj vest

Izrael je u stanju povišene pripravnosti i pojačava pripreme za mogući povratak borbama sa Iranom, usled naznaka da se američki predsednik Donald Tramp približava odluci o novoj vojnoj akciji, izveštava Kanal 12.

Tramp je navodno u Beloj kući dobio izveštaj o vojnim opcijama od načelnika Centralne komande SAD, admirala Breda Kupera, dok su izraelski zvaničnici održali niz intenzivnih konsultacija zbog, kako procenjuju, sve većeg zamaha ka donošenju odluke u Vašingtonu.

Prema navodima Kanala 12, izraelski zvaničnici se pripremaju za mogućnost da pregovori između SAD i Irana propadnu već početkom sledeće nedelje.

Iransci slave prekid vatre sa SAD i pale američke i izraelske zastave

Izveštaj citira ministre koji su poslednjih dana informisani o procenama da će SAD možda morati da „poguraju“ svoju kampanju pritiska u Ormuskom moreuzu putem vojnih udara na iranska gasna i energetska postrojenja, kao i na državnu infrastrukturu.