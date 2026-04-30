Izrael je u stanju povišene pripravnosti i pojačava pripreme za mogući povratak borbama sa Iranom, usled naznaka da se američki predsednik Donald Tramp približava odluci o novoj vojnoj akciji, izveštava Kanal 12.

Tramp je navodno u Beloj kući dobio izveštaj o vojnim opcijama od načelnika Centralne komande SAD, admirala Breda Kupera, dok su izraelski zvaničnici održali niz intenzivnih konsultacija zbog, kako procenjuju, sve većeg zamaha ka donošenju odluke u Vašingtonu.

Prema navodima Kanala 12, izraelski zvaničnici se pripremaju za mogućnost da pregovori između SAD i Irana propadnu već početkom sledeće nedelje.

Iransci slave prekid vatre sa SAD i pale američke i izraelske zastave Foto: Francisco Seco/AP

Izveštaj citira ministre koji su poslednjih dana informisani o procenama da će SAD možda morati da „poguraju“ svoju kampanju pritiska u Ormuskom moreuzu putem vojnih udara na iranska gasna i energetska postrojenja, kao i na državnu infrastrukturu.

U sklopu tih priprema, navodi se da Izrael i SAD takođe rade na uspostavljanju kredibilne pomorske pretnje Iranu.

Ne propustitePlanetaTRAMP PRETI POVLAČENJEM TRUPA IZ NEMAČKE! Kritika Fridriha Merca povodom američkog rata s Iranom ga je opasno naljutila: "Nije dovoljno samo ući u rat..."
tramp.jpg
PlanetaTRAMP SPREMA ŽESTOK NAPAD NA IRAN! Generali sastavili vojni plan, danas ga predstavljaju, nekoliko opcija je na stolu!
Donald Tramp Iran SAD
PlanetaREAGOVANJE IZ KIJEVA NA TRAMPOVU IZJAVU: "Ukrajina nije poražena, ne znam odakle priča o brodovima, možda je mislio na Iran?"
Donbas Ukrajina Vladimir Putin Volodimir Zlenenski Donald Tramp
PlanetaEVROPA GUBI 500 MILIONA EVRA DNEVNO! Za 60 dana rata, uvoz povećan za više od 27 milijardi evra!
Ursula Fon Der Lajen (6).jpg