Predsednik SAD Donald Tramp je izjavio da će razmotriti povlačenje američkih trupa iz Italije i Španije, nakon što je prethodno nagovestio istu mogućnost za Nemačku.

"Zašto ne bih? Italija nam nije bila od nikakve pomoći, a Španija je bila užasna", rekao je Tramp.

"Kada su nam bili potrebni, nije ih bilo."

"Nije nam bila potrebna nikakva pomoć oko Irana... Nije mi bila potrebna njihova pomoć, ali sam rekao, da, voleli bismo da imamo vašu pomoć, jer sam želeo da vidim da li će to uraditi. I u svim slučajevima, rekli su da ne žele da se mešaju."

Donald Tramp i Đorđa Meloni Foto: AP Alex Brandon

Nešto ranije u toku dana, Tramp je oštro kritikovao Fridriha Merca, kancelara Nemačke.

