Slovački premijer Robert Fico objavio je danas, 1.maja, da je protekle noći radio noćnu smenu u pekari kao utovarivač u znak solidarnosti sa radnicima. Fico je pratio vozača koji je dostavljao peciva i preuzeo sav fizički posao uključen u proces.

- Gotovo! Noćna smena uspešno iza mene, dostavljena peciva raznih vrsta, posao završen. Danas, na Praznik rada, postaćemo još svesniji vrednosti rada i poštenog zanata. Ponosan sam što radim svoj posao za ljude u potpunosti – onako kako treba - napisao je Fico na Fejsbuku.

U noći 1. maja, slovački premijer je učestvovao u usluzi dostave pekarskih proizvoda u malom slovačkom gradu Banovce nad Bebravom u zapadnoj Slovačkoj. Fico je pratio vozača dostave i obavljao sav fizički posao, utovarujući proizvode u kamion i isporučujući ih kupcima.

Rekao je da je imao priliku da razgovara sa ljudima koji su primali robu i da razgovara o temama od sporta do politike sa vozačem pekare dok su bili na putu.

- Još jedno dobro iskustvo - zaključio je Fico, dodajući da je rad kao utovarivač ozbiljan fizički posao.