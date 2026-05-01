Time bi se značajno proširile američke udarne sposobnosti u regionu, piše Blumberg.

Zahtev za raspoređivanjem sistema podstaknut je procenama da su iranski lanseri balističkih projektila sada van dometa oružja kojim SAD trenutno raspolaže, uključujući i precizni udarni projektil dometa većeg od 480 kilometara.

Šta je "Tamni orao"?

Zvanični naziv "Tamnog orla" je "Hipersonično oružje dugog dometa" (LRHW).

U pitanju je projektil zemlja-zemlja srednjeg dometa za "jedrećim" sistemom C-HGB. Razvijena je za potrebe vojske SAD, ali je i Američka mornarica izrazila nameru da nabavi varijantu koja se lansira sa brodova i podmornica.

Oružje se sastoji od velikog raketnog bustera koji nosi "hipersonično klizajuće telo" u nosnom konusu. Kada buster podigne oružje na značajnu visinu i brzinu, on oslobađa teret, koji klizi hipersoničnom brzinom dok se spušta ka svojoj meti. "Dajnetiks" će izraeđuje "hipersonično klizajuće telo", dok "Lokhid Martin" pravi bustere.

Cena jedne jedinice je 41 milion dolara.

Ovo oružje se raspoređuje u bateriji od osam projektila, koja sadrži četiri kamiona i prikolice, od kojih svaki sadrži po dva projektila u lansirnim kanisterima.

Foto: printskrin telegram

7. septembra 2023. godine, probno lansiranje LRHW sistema je otkazano zbog neodređenog kvara. Kompletna raketa je uspešno testirana oko 28. juna 2024. godine.

Kako funkcioniše "Tamni orao"?

  • Raketa koristi dvostepeni buster na čvrsto gorivo za ubrzavanje oružja do hipersoničnih brzina (oko 5 Maha) i velike visine.
  • Nakon uspinjanja, pojačivač se odvaja i oslobađa C-HGB, kako se zvanično naziva "vozilo" koje je u obliku klina. C-HGB potom jedri ekstremnim brzinama, navodno do 17 maha, prema meti. Koristi kinetičku energiju umesto konvencionalnog eksplozivnog tereta za uništavanje meta.
  • Za razliku od tradicionalnih balističkih raketa koje prate predvidljivu lučnu putanju, C-HGB manevriše unutar atmosfere. Ovo mu omogućava da promeni putanju tokom leta, što izuzetno otežava praćenje ili presretanje radarskim sistemima i sistemima protivvazdušne odbrane.
  • Sa dometom od preko 3.500 km (oko 2.175 milja), dizajniran je da napada jako branjene i vredne ciljeve.
Ne propustitePlanetaTRAMP IZJAVLJUJE DA JE UKRAJINA VOJNO PORAŽENA! Stručnjaci o trenutnoj situaciji na bojištu: Ukrajinci ostavljaju vojnike da umru, danima nemaju vode i hrane!
shutterstock-2111347043.jpg
PlanetaNAPETOST NA MORU, NATO U AKCIJI! Putinovi nuklearni "MEDVEDI" presretnuti blizu Velike Britanije posle pretnji Medvedeva "NUKLEARNOM APOKALIPSOM" (FOTO/VIDEO)
avion.png
PlanetaŽESTOK NAPAD NA RUSKI MILIONSKI GRAD! Gori luka, škole zatvorene, poslato HITNO upozorenje: "Ne pijte vodu i ne izlazite napolje bez preke potrebe" (FOTO/VIDEO)
rafinerija.jpg
PlanetaTRAMPU DANAS ISTIČE ROK KOJI MU DAJE 60 DANA ZA VOĐENJE RATA! Za nastavak sukoba protiv Irana moraće da traži odobrenje Kongresa!
donald tramp