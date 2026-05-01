Time bi se značajno proširile američke udarne sposobnosti u regionu, piše Blumberg.

Zahtev za raspoređivanjem sistema podstaknut je procenama da su iranski lanseri balističkih projektila sada van dometa oružja kojim SAD trenutno raspolaže, uključujući i precizni udarni projektil dometa većeg od 480 kilometara.

Šta je "Tamni orao"?

Zvanični naziv "Tamnog orla" je "Hipersonično oružje dugog dometa" (LRHW).

U pitanju je projektil zemlja-zemlja srednjeg dometa za "jedrećim" sistemom C-HGB. Razvijena je za potrebe vojske SAD, ali je i Američka mornarica izrazila nameru da nabavi varijantu koja se lansira sa brodova i podmornica.

Oružje se sastoji od velikog raketnog bustera koji nosi "hipersonično klizajuće telo" u nosnom konusu. Kada buster podigne oružje na značajnu visinu i brzinu, on oslobađa teret, koji klizi hipersoničnom brzinom dok se spušta ka svojoj meti. "Dajnetiks" će izraeđuje "hipersonično klizajuće telo", dok "Lokhid Martin" pravi bustere.

Cena jedne jedinice je 41 milion dolara.

Ovo oružje se raspoređuje u bateriji od osam projektila, koja sadrži četiri kamiona i prikolice, od kojih svaki sadrži po dva projektila u lansirnim kanisterima.

7. septembra 2023. godine, probno lansiranje LRHW sistema je otkazano zbog neodređenog kvara. Kompletna raketa je uspešno testirana oko 28. juna 2024. godine.