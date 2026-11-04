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Neobičan prizor jutros je zabeležen u reci Miljacki u Sarajevu, gde su na ispustu, u blizini Careve džamije primećene velike količine navodne hemijske materije koje su završile u rečnom toku.

Uz ispust se širio karakterističan miris, zbog čega se sumnja da bi moglo biti reči o većim količinama deterdženta.

Ovakav prizor izaziva zabrinutost zbog mogućih posledica po reku i njen biljni i životinjski svet, posebno ukoliko se utvrdi da je reč o ispuštanju hemijskih sredstava u vodu.

Patke i ribe koje se nalaze u reci, mogle bi se otrovati.

Za sada nije poznato odakle dolaze ove materije, niti ko je odgovoran za njihovo ispuštanje. Takođe, nema zvaničnih informacija o tome o kakvoj se supstanci radi i kakve bi posledice mogla imati po okolinu.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

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