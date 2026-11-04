SARAJEVO ZANEMELO PRED OVIM PRIZOROM: Pogledajte šta se jutros pojavilo u Miljacki, građani u šoku (VIDEO)
- U Miljacki u Sarajevu jutros je primećena nepoznata hemijska materija kod ispusta blizu Careve džamije, uz jak miris koji podseća na deterdžent.
- Prizor je izazvao zabrinutost zbog mogućeg zagađenja reke i ugrožavanja biljnog i životinjskog sveta.
- Za sada nije poznato odakle materija potiče, niti ko je odgovoran za njeno ispuštanje.
Neobičan prizor jutros je zabeležen u reci Miljacki u Sarajevu, gde su na ispustu, u blizini Careve džamije primećene velike količine navodne hemijske materije koje su završile u rečnom toku.
Uz ispust se širio karakterističan miris, zbog čega se sumnja da bi moglo biti reči o većim količinama deterdženta.
Ovakav prizor izaziva zabrinutost zbog mogućih posledica po reku i njen biljni i životinjski svet, posebno ukoliko se utvrdi da je reč o ispuštanju hemijskih sredstava u vodu.
Patke i ribe koje se nalaze u reci, mogle bi se otrovati.
Za sada nije poznato odakle dolaze ove materije, niti ko je odgovoran za njihovo ispuštanje. Takođe, nema zvaničnih informacija o tome o kakvoj se supstanci radi i kakve bi posledice mogla imati po okolinu.
(Kurir.rs/Avaz.ba)