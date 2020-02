MILORAD DODIK PORUČIO: Republika Srpska napušta BiH, neće nas ni SAD zaustaviti (VIDEO)

Bosne i Hercegovine neće biti na proleće sledeće godine ako se ne vrati na dejtonske pozicije, rekao je srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik. On je poručio i da je Republika Srpska krenula na put izlaska iz BiH, s kojeg nema povratka.

"Mi ćemo to uraditi i neće nas zaustaviti ni SAD ni bilo ko drugi, jer smatramo da je Dejtonski sporazum srušen, pre svega intervencijom međunarodnog faktora", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.

On je naveo da će vreme pokazati koliko je Republika Srpska ozbiljna u toj nameri, navodeći da Srpska ima izbor između dve opcije, od kojih je jedna da dozvoli sebi da tiho nestane i bude urušena kroz "smrtonosni" paket koji su napravili međunarodna zajednica i bošnjačka strana u Sarajevu, prenosi RTRS.

"U prvoj fazi to je bilo realizovano preko visokog predstavnika i nametanja rješenja, a sada to rade preko Ustavnog suda, želeći da to zaštite pričom o vladavini prava. Da je riječ o vladavini prava ne bi tu odlučivali tri stranca i ambasade", istakao je Dodik.

On je dodao da je druga stvar da "Republika Srpska učini ono što mora".

"Želim da svi u Republici Srpskoj znaju - došlo se do zida i mi sada moramo da odlučimo da li ćemo prihvatiti da nas tim lažnim floskulama iz američke i zapadnih ambasada održe u nekoj priči nekih načela, a u suštini podrivaju naša prava, ili da Republika Srpska učini ono što mora", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da ni on, ni bilo ko drugi nema pravo da zanemari činjenicu da je za Republiku Srpsku i slobodu njenih građana poginulo 29.000 ljudi.

"To je nešto što mora biti zavet da će Republika Srpska opstati", poručio je Dodik.

On je ponovio da Srpska ne može da veruje u BiH.

"BiH je loše mesto i mesto neslobode za Srbe i Srpsku. Ako nema dogovora da stranci odu iz Ustavnog suda i da on bude stavljen u funkciju, kao u svim drugim zemljama, onda nema ni BiH. To neka zapamte", naglasio je Dodik.

Bosne neće biti do proleća sledeće godine, ako se ne vrati Dejtonu

Dodik je izjavio da će već od danas sprovoditi zaključak vlasti i opozicije u Republici Srpskoj o obustavljanju rada u odlučivanju o pitanjima iz nadležnosti organa BiH, tako da neće biti nijedne odluke Predsedništva, izjavio je Dodik za bosansko izdanje zagrebačkog „Večernjeg lista“, a prenosi RTRS.

foto: Profimedia

"Hrvatima se mora vratiti puna suštinska konstitutivnost, Srbima bezbednost u smislu da više ne budu žrtve prevara i prenosa nadležnosti i da se dogovorimo, ako hoćete, a ako ne, mislim da na proleće naredne godine neće biti BiH", izjavio je Dodik, te dodao da će vlast u Republici Srpskoj podržati stvaranje trećeg entiteta, ako se Hrvati tako izjasne.

S obzirom na poslednja dešavanja u BiH i na presudu Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu, Dodik je naglasio da bi bilo najbolje da se narodi u BiH raziđu i da se napravi „nešto što bi bio prostor slobodnog kretanja ljudi i robe“, budući da nije moguće stvoriti državu koja funkcioniše na principu dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

"Šta god oni uradili, sad moraju znati da su upalili startnu poziciju za samostalnost Republike Srpske. Mi nećemo dopustiti, ovo je crvena linija koja je pređena. Ustav BiH je jasno i izričito propisao nadležnosti BiH, a nigde ne piše da imovina spada u njene nadležnosti", istakao je Dodik.

On je naveo da ono što je do sada radio OHR, kršeći Ustav, sada radi Ustavni sud BiH, te naglasio da se takve odluke u Republici Srpskoj neće poštovati niti sprovoditi, već da će Srpska sprovoditi svoje odluke.

"Ne očekujem da se međunarodna zajednica tu petlja, kao što se nije petljala ni u donošenju nezakonitih odluka Ustavnog suda BiH", istakao je Dodik, te ponovio da bi BiH profunkcionisala kada bi stranci otišli iz nje.

BiH ne može opstati zbog NATO

Srpski član Predsedništva BiH je rekao da su različiti stavovi o NATO integracijama BiH jedan od razloga zašto ovakva zemlja ne može opstati.

"Mi ne želimo u NATO zbog svojih iskustava iz prošlosti, dok neki drugi imaju svoja iskustva i žele u NATO. Ne treba niko da trpi zbog nas, ni mi zbog nekog drugog. Dok sam ja tu, neće se dogoditi nijedna odluka u BiH koja će doprineti integraciji BiH u NATO", ponovio je Dodik.

Govoreći o putu BiH ka EU, on je rekao da podržava taj put, ali da nema nekog entuzijazma, te dodao da se ne zna šta će biti sa Unijom, s obzirom na Bregzit i sve probleme sa kojima se suočavaju članice EU.

Kurir.rs/Sputnjik

Foto: Printscreen Youtube

Kurir