Humanost je još jednom ujedinila stanovnike Gacka i to da bi pomogli porodici Milović iz sela Zagradci, koja godinama živi u teškim uslovima.

Zahvaljujući dobrim ljudima, ova porodica uskoro će dobiti novi dom, prenosi RTRS.

U dotrajaloj kući uslovi za život Jele Milović i njenog sina Miloša bili su gotovo nemogući. Plafon i zidovi u ruševnom stanju, nameštaj star nekoliko decenija. Sad se krenulo u potpuno renoviranje.

Jela Milović je izrazila zahvalnost svima koji su pomogli da se ova akcija realizuje.

Inicijativu za obnovu pokrenuo je sveštenik Miodrag Vrtikapa, a akciji su se pridružili članovi porodice, komšije i meštani okolnih naselja.