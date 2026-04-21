Slušaj vest

Humanost je još jednom ujedinila stanovnike Gacka i to da bi pomogli porodici Milović iz sela Zagradci, koja godinama živi u teškim uslovima.

Zahvaljujući dobrim ljudima, ova porodica uskoro će dobiti novi dom, prenosi RTRS.

U dotrajaloj kući uslovi za život Jele Milović i njenog sina Miloša bili su gotovo nemogući. Plafon i zidovi u ruševnom stanju, nameštaj star nekoliko decenija. Sad se krenulo u potpuno renoviranje.

Jela Milović je izrazila zahvalnost svima koji su pomogli da se ova akcija realizuje.

Inicijativu za obnovu pokrenuo je sveštenik Miodrag Vrtikapa, a akciji su se pridružili članovi porodice, komšije i meštani okolnih naselja.

Obnova je počela pre nešto manje od mesec dana.

(Kurir.rs/RTRS)

Ne propustiteBosna i Hercegovina10 GODINA ZATVORA ZA DRŽAVLJANINA GRUZIJE: Izvršio milionsku pljačku u Banjaluci, evo šta čeka oštećenu ženu kojoj su oteli torbe pune novca!
Bosna i Hercegovina"DA ZAPALIMO SMEĆE IZNAD DUBROVNIKA, DA GORI CELO LETO" Hrvati na granici sa BiH grade deponiju radioaktivnog otpada, stigla je reakcija ministra Hurtića
Bosna i HercegovinaDOJAVE O BOMBAMA U VIŠE ŠKOLA U BiH! Prekinuta nastava, policija na terenu
Bosna i HercegovinaŠTA ZNAČI UMRETI "PRIRODNOM SMRĆU"? Ovo je termin koji nema veze sa starošću, poznata voditeljka preminula u 48. godini
Alma Huskić