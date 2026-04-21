Inicijativu za obnovu pokrenuo je sveštenik Miodrag Vrtikapa, a akciji su se pridružili članovi porodice, komšije i meštani okolnih naselja.
HUMANOST UJEDINILA STANOVNIKE GACKA: Komšije renoviraju kuću Milovićima (VIDEO)
Humanost je još jednom ujedinila stanovnike Gacka i to da bi pomogli porodici Milović iz sela Zagradci, koja godinama živi u teškim uslovima.
Zahvaljujući dobrim ljudima, ova porodica uskoro će dobiti novi dom, prenosi RTRS.
U dotrajaloj kući uslovi za život Jele Milović i njenog sina Miloša bili su gotovo nemogući. Plafon i zidovi u ruševnom stanju, nameštaj star nekoliko decenija. Sad se krenulo u potpuno renoviranje.
Jela Milović je izrazila zahvalnost svima koji su pomogli da se ova akcija realizuje.
Inicijativu za obnovu pokrenuo je sveštenik Miodrag Vrtikapa, a akciji su se pridružili članovi porodice, komšije i meštani okolnih naselja.
Obnova je počela pre nešto manje od mesec dana.
