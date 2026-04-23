Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH oglasio se povodom incidenta koji se juče dogodio u jednoj sarajevskoj gimnaziji, gde je učenik fizički napao profesorku tokom časa.

- Prema informacijama koje imamo, intervenisala je policija i učenike koji su napali profesoricu sprovela u nadležnu policijsku upravu. Jedan broj učenika je punoletan. Profesorka je zadobila povrede i pružena joj je pomoć u zdravstvenoj ustanovi. Ovaj događaj je logičan sled i kulminacija haosa koji je u sarajevskim srednjim školama nastao kao direktna posledica nakaradnih zakonskih rešenja koje je nametnulo resorno ministarstvo i Skupština naveli su iz sindikata.