UČENIK NAPAO PROFESORKU Intervenisala policija, sindikat osudio nasilje
Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH oglasio se povodom incidenta koji se juče dogodio u jednoj sarajevskoj gimnaziji, gde je učenik fizički napao profesorku tokom časa.
Kako "Avaz" nezvanično saznaje, incident se dogodio u Gimnaziji Obala.
Policija je, prema dostupnim informacijama, učesnicima sukoba izdala četiri prekršajna naloga – tri zbog drskog ponašanja i jedan zbog fizičkog napada.
Iz sindikata su najoštrije osudili ovaj događaj, ističući da nasilje nad prosvetnim radnicima postaje sve učestalije.
- Prema informacijama koje imamo, intervenisala je policija i učenike koji su napali profesoricu sprovela u nadležnu policijsku upravu. Jedan broj učenika je punoletan. Profesorka je zadobila povrede i pružena joj je pomoć u zdravstvenoj ustanovi. Ovaj događaj je logičan sled i kulminacija haosa koji je u sarajevskim srednjim školama nastao kao direktna posledica nakaradnih zakonskih rešenja koje je nametnulo resorno ministarstvo i Skupština naveli su iz sindikata.
Kurir.rs/Avaz