Tela muškarca i žene pronađena su u sredu, 22. aprila, u naselju Brda u Srebreniku, potvrđeno je iz tamošnje policije.

Policija je oko 18 sati dobila prijavu da se u dvorištu porodične kuće nalazi telo muškarca, da bi službenici dolaskom na teren pronašli i telo ženske osobe.

"Izlaskom na mesto događaja, u porodičnoj kući pronađeno je i telo ženske osobe bez znakova života", naveli su iz policije.

Dodaje se da je mesto događaja obezbeđeno i da je u toku uviđaj.

"Sve potrebne radnje u cilju rasvetljavanja događaja, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, uviđaj i dr. preduzimaće istražioci Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a", zaključili su iz policije.