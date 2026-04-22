U Srebreniku pronađena su tela muškarca i žene u dvorištu porodične kuće. Policija sprovodi istragu o ovom tragičnom događaju.
Bosna i Hercegovina
NAĐENA TELA MUŠKARCA I ŽENE Užas u Srebreniku
Slušaj vest
Tela muškarca i žene pronađena su u sredu, 22. aprila, u naselju Brda u Srebreniku, potvrđeno je iz tamošnje policije.
Policija je oko 18 sati dobila prijavu da se u dvorištu porodične kuće nalazi telo muškarca, da bi službenici dolaskom na teren pronašli i telo ženske osobe.
"Izlaskom na mesto događaja, u porodičnoj kući pronađeno je i telo ženske osobe bez znakova života", naveli su iz policije.
Dodaje se da je mesto događaja obezbeđeno i da je u toku uviđaj.
"Sve potrebne radnje u cilju rasvetljavanja događaja, dokumentovanja i utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, uviđaj i dr. preduzimaće istražioci Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a", zaključili su iz policije.
Kurir.rs/ATV
Reaguj
Komentariši