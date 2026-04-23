VLADA RS ĆE DO KRAJA GODINE ZAPOSLITI 500 DECE POGINULIH BORACA Nakon sednice u Banjaluci odluku objavila pomoćnica ministra za zdravlje i zapošljavanje (VIDEO)
Vlada Republike Srpske danas je donela zaključak kojim je preuzela obavezu da će do kraja godine zaposliti 500 dece poginulih boraca koja su se prijavila na Јavni poziv za izražavanje interesa za zapošljavanje.
RTRS prenosi da je to na konferenciji za novinare nakon sednice vlade u Banjaluci rekla Andrea Milinčić, pomoćnica ministra za zdravlje i zapošljavanje.
- Poziv je raspisalo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Analizom pristiglih prijava utvrđena je kvalifikaciona struktura prijavljenih. Možemo konstatovati da preovladava srednja stručna sprema. Teritorijalno, prijavljena su lica iz 51 opštine Srpske - rekla je Milinčić.
Milinčić je dodala da će procesom zapošljavanja koordinisati Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite uz saradnju sa Boračkom organizacijom Republike Srpske.
- Vlada je obavezala ministarstva, republičke uprave, republičke upravne organizacije, javna preduzeća, javne službe čiji je osnivač Republika, jedinice lokalne samouprave, kao i javne ustanove u njihovoj nadležnosti, da usklade svoje finansijske i kadrovske planove u skladu sa datom obavezom - rekla je Milinčić.
