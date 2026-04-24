U mestu Brda kod Srebrenika juče je Z.B. usmrtio svoju ženu I.B. nožem, a onda izvršio samoubistvo vešanjem na orahu koji se nalazio ispred kuće. Kako su ispričale komšije, ništa nije slutilo da se ovakvo nešto može desiti.

- Bili su mirni, nisu bili skloni problemima, kao i sve druge komšije. Ništa nije slutilo da se ovakvo nešto može desiti, ali, ipak, nikad ne znaš šta se dešava u nečija četiri zida - rekao je jedan komšija za Avaz.

Ispričali su da je porodica imala veliku tragediju.

- Kćerka im je bila teško bolesna, a onda je i preminula. I sin im je umro - govori komšija koji je hteo da ostane anoniman.