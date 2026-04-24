Maloletnik je osuđen za krivično delo silovanje, a punoletna osoba za ubistvo i pokušaj ubistva.

Kako saznaju mediji u BiH, uhapšena punoletna osoba je majka maloletnika.

Prema nezvaničnim informacijama, od izvora bliskog istrazi, maloletnik se tereti za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju.

Njegova majka se tereti za ubistvo i pokušaj ubistva te iste osobe s poteškoćama u razvoju, tačnije svoje kćerke.

Naime, ona se tereti da je sa balkona bacila svoju kćerku, a tom prilikom je stradalo njeno nerođeno dete.

Žrtva silovanja je bila u poodmakloj fazi trudnoće.

(Kurir.rs/Dnevni avaz)

