Pripadnici policije BiH juče su u Velikoj Kladuši uhapsili dve osobe, od kojih je jedna maloletna.
DEČAK SILOVAO TRUDNU SESTRU, MAJKA JE BACILA SA TERASE! Horor kakav se ne pamti u Velikoj Kladuši, stradalo nerođeno dete
Maloletnik je osuđen za krivično delo silovanje, a punoletna osoba za ubistvo i pokušaj ubistva.
Kako saznaju mediji u BiH, uhapšena punoletna osoba je majka maloletnika.
Prema nezvaničnim informacijama, od izvora bliskog istrazi, maloletnik se tereti za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju.
Njegova majka se tereti za ubistvo i pokušaj ubistva te iste osobe s poteškoćama u razvoju, tačnije svoje kćerke.
Naime, ona se tereti da je sa balkona bacila svoju kćerku, a tom prilikom je stradalo njeno nerođeno dete.
Žrtva silovanja je bila u poodmakloj fazi trudnoće.
(Kurir.rs/Dnevni avaz)
