Bosna i Hercegovina
DVE OSOBE RANJENE! Pucnjava u bašti kafića u Sarajevu
Slušaj vest
Dve osobe ranjene su u pucnjavi koja se večeras dogodila u naselju Sedrenik u Sarajevu, javlja Klix.
Kako je potvrdila portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Mersiha Novalić, do upotrebe vatrenog oružja došlo je u bašti jednog ugostiteljskog objekta u 19.25 sati.
Napadač je, za sada, nepoznat, a policijski službenici trenutno rade na rasvetljavanju slučaja i identifikaciji osobe.
Dve ranjene osobe prevezene su u bolnicu gde im se utvrđuje stepen povreda i ukazuje medicinska pomoć.
O događaju je obavešten dežurni kantonalni tužilac, a policijski službenici su na terenu.
Kurir.rs/Klix
Reaguj
Komentariši