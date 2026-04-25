Slušaj vest

Almer Inajetović, koji je osumnjičen za pucnjavu u restoranu u ​​Sedreniku, predao se danas policiji, saznaje portal "Avaz".

Podsećamo da je sinoć u bašti restorana ranio braću Nedima i Nihada Livnjaka. Jedan od braće je teško povređen, a drugi lakše.

Almer Inajetović godinama puni stupce mračne hronike, a poslednji put o njemu se govorilo krajem prošle godine kada je ranjen u Starom Gradu. Više puta je osuđivan za razna krivična dela, od zelenašanje do tuča.