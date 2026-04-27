Slušaj vest

Tuzlak Darko B. (41) optužen je za nesreću na auto-putu "9. januar" koja se dogodila 20. jula 2024. godine oko 23.20 časova na području Prnjavora, kada je, kako se navodi, upravljajući vozilom marke BMW sa 1,97 promila alkohola u krvi i krećući se u kontra smeru iz pravca Prnjavora ka Laktašima, udario u automobil "Tesla" kojim je upravljao D. Lj., dok je suvozač Toplica Kitić (40) iz Prnjavora tom prilikom stradao na licu mesta, a vozač Tesle zadobio teške telesne povrede.

Nesreća se dogodila na auto-putu "9. januar", a Okružno javno tužilaštvo Banjaluka tereti ga zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402. stav 4. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Optužnicu je potvrdio sudija za prethodno saslušanje Okružnog suda u Banjaluci.

Prema navodima optužnice, on je upravljao vozilom u stanju teškog pijanstva, a kretao se levom saobraćajnom trakom namenjenom za vozila iz suprotnog smera. Dolaskom u mesto Lišnja, prednjim desnim delom vozila udario je u prednji desni deo putničkog vozila "Tesla", koje se kretalo iz pravca Laktaša ka Prnjavoru.

Usled siline udara suvozač u "Tesli" je stradao na licu mesta od višestrukih povreda, dok je vozač D. Lj. zadobio teške telesne povrede, uključujući prelom gornje vilice, prelome zuba, krvne podlive i nagnječno-razderne rane.