OTKRIVEN IDENTITET POMAGAČA ALMERA INAJETOVIĆA: Obojica su predati Tužilaštvu KS
Osumnjičeni za pokušaj ubistva Almer Inajetović predat je u nadležnost Tužilaštva KS, kao i Anel Velić, osumnjičen za pomoć Inajetoviću nakon počinjenog krivičnog dela.
Treća osoba je nakon kriminalističke obrade u MUP-u KS puštena, budući da ne postoji osnov sumnje da je počinila krivično delo.
Osumnjičeni Inajetović i Velić biće zadržani 24 sata i u tom zakonskom roku postupajući tužilac odlučiće o daljim merama.
Podsjećamo, Inajetović se sumnjiči za pucnjavu koja se dogodila u petak u sarajevskom naselju Sedrenik, navodi "Avaz".
(Kurir.rs/Avaz.ba)
