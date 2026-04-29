Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomesečni pritvor majci osumnjičenoj da je bacila svoju trudnu ćerku sa balkona u Velikoj Kladuši, saznaje sarajevski portal Avaz.

Majka se sumnjiči za ubistvo i pokušaj ubistva.

Ona je, prema pisanju Avaza, navodno s balkona bacila svoju ćerku, koja je bila u poodmakloj fazi trudnoće. Tada je stradalo njeno nerođeno dete.

Pritvor majci je odredio sud u Bihaću na predlog kantonalnog tužilaštva.

Takođe, prema informacijama od izvora bliskog istrazi, žrtvu, koja ima poteškoće u razvoju, prethodno je silovao maloletni brat.

Kurir.rs/ Avaz

