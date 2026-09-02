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Budući trostruki ubica danima se na danilovgradskoj plaži Gaz na obali Zete družio sa meštanima, kupačima i izletnicima, kojima je pažnju privlačio mršavi stranac neobičnog ponašanja, koji je kampovao u žbunju pored reke.

Ušuškan u hladovini ispod topola, nepunih kilometar od gradskog mosta, krajem avgusta je raširio šator, a koristio je vreću za spavanje i konopac između dva drveta, na kojima je sušio veš. Iz divljeg kampa, stranac - samotnjak išao je na planinarenje po okolnim selima, a zbog neobičnog izgleda privlačio je pažnju i Danilovgrađana koji su ga sretali u lokalima, marketima...

Sve to su policiji prijavili meštani, kada su Mihaila Šabunjina (30) prepoznali nakon što je objavljena njegova fotografija, kao osumnjičenog za monstruozni zločin u streljani “Češka zbrojevka”.

1/4 Vidi galeriju Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Meštani sa plaže Gaz prepoznali ruskog državljanina, ispričali da je živeo u žbunju pored reke

“Prijavili su i da je tu danima boravio, da je sedeo s kupačima, družio se sa njima ali i spavao pored reke. O prijavi je obavešteno Više državno tužilaštvo, odnosno postupajuća tužiteljka po čijem nalogu je i urađen uviđaj na plaži Gaz “, saopšteno je Vijestima u policiji.

Meštani su listu ispričali da im je ruski državljanin bio veoma čudan, zbog pustinjačkog načina života i neoubičajenog načinai komunikacije, ali da nije bežao od ljudi već sa izletnicima pio rakiju i jeo hranu, kojom su ga domaćinski nudili.

Šabinjin je u ponedeljak oko 16.45 časova u streljani u danilovgradskom naselju Strahinjići usmrtio trojicu zaposlenih - dva mladića Petra Globarevića (24) iz Podgorice i četiri godine mlađeg Nemanju Kapora kao i master instruktora Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada.

Nakon višesatne policijske potere, zločinac se ubio u noći između ponedeljka i utorka kada je shvatio da je opkoljen u šumi iznad Novskog naselja Topla...

Taksista koji je Šabunjina, nakon zločina vozio od Autobuske stanice u Podgorici do Herceg Novog, kako je Vijestima saopštio njegov kolega, nije želeo da govori za medije, ali je kao svedok detalje putovanja sa Rusom ispričao policiji.

Kolega iz taksi udruženja ispričao je da je mladić u velikom šoku, te da nije u stanju da razgovara sa novinarom, prepričavajući detalje koje im je on ispričao.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Posle masakra u streljani, automobilom, kombijem i taksijem stigao do Herceg Novog

“Šabunjin se od Rogama gde je ostavio automobil, do Autobuske stanice u Podgorici, dovezao kombijem. Kada je došao na stajalište, prišao je taksistima i počeo da pregovara oko cene za vožnju do Herceg Novog. Standardna tarifa iznosi 150 evra, a Rus je pokušavao da je spusti, govoreći da ima 90 ili 100 evra”, prepričao je taksista.

On je naveo da je mladi kolega pristao na nižu cenu i primio Šabunjina u automobil, kojim ga je prebacio do Herceg Novog.

Rus je tokom vožnje taksisti tražio da ga ostavi iznad zadnje kuće u naselju Topla, a nakon što ga je taksi dovezao na odredište Šabunjin je rekao da nema novca da mu plati, nakon čega mu je taksista tražio, a on mu ostavio telefon i pasoš.

Kada su se rastali, taksista je na društvenim mrežama vidio fotografiju, koju je objavila Uprava policije i shvatio ko je bio njegova mušterija, kojeg je ostavio iznad Tople, a potom pozvao policiju...

1/6 Vidi galeriju Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore

Ključno je pitanje šta je navelo Rusa da u streljani mučki usmrti trojicu zaposlenih

Policija sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost ali i sa međunarodnim službama pokušava da sakupi što više podataka o zločincu, skupljaju njegove kontakte, način života kako bi sklopili psihološki i ideološki profil ubice ali i razloge njegovog dolaska i boravka u Crnoj Gori i šta ga je navelo da počini masakr.

Istražitelji u izradi psihološkog profila ubice pokušavaju da utvrde i važan detalj u njegovima postupcima nakon ubistva. U rancu je nosio dva pištolja sa 230 komada municije a nakon zločina u streljani nije usmrtio nikog od prolaznika, ljudi u kombiju ali i na Autobuskoj stanici, a na kraju ni taksistu koji ga je prevezao do Herceg Novog.

Istražitelji veštače dva telefona, koje je koristio ubica, kako bi proverili sa kim je komunicirao i šta je bio okidač za zločin.

Kako je tokom boravka u Crnoj Gori, Šabunjin živeo u svojevrsnoj izolaciji, Rus nije privukao pažnju policije ali ni obaveštajnih službi zbog čega je izostala moguća reakcija službi, da predvidi i spreči tragediju.

Rekonstrukcija zločina

Prema podacima iz istrage, Šabunjin je nedugo pre masakra došao u streljanu u Strahinjićima, nekoliko minuta razgovarao sa zaposlenima i tražio od njih oružje kako bi vežbao.

Navodno, nakon što su mu Kapor i Radonjić ponudili revolver, kazao im je da neće to oružje jer “zna da zakoči i trza”, a potom je tražio dva “CZ-a”.

“Otišao je dole na vatrenu liniju, gde ga je čekao Petar, koji je postavio mete. Rus je postavio dva pištolja, a potom je kratko gađao u mete iz oba oružja. Nakon što je ispalio nekoliko metaka, naglo se okrenuo i ispalio hice u Petra, a onda u punom trku otrčao do kućice, ubio Moma, pa Nemanju. Snimci pokazuju da se smejao dok je ubijao svu trojicu. Potom se trčeći vratio na vatrenu liniju, na video snimcima se vidi kako trči veoma hitro, a potom je ponovo pucao u Petra. Uzeo mu je potom svežanj ključeva iz džepa, ušao u osigurani deo gde je municija i pobegao sa ukradenom municijom”, rekao je sagovornik lista.

Isti izvor rekao je da je evidentno da je Šabunjin profesionalni strelac ili da je prošao vrhunsku obuku za pucanje.

“Verujte, malo je ljudi u Crnoj Gori, koji bi sada mogli da pucaju iz dva oružja u jednom trenutku kako je to uradio Rus”, kazao je sagovornik, koji je upoznat sa snimkom sa nadzornih kamera koje snimaju i zvuk.

1/7 Vidi galeriju Oružje koje je pronađeno kod Mihaila Šabunjina, osumnjičenog za trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Nako što je usmrtio zaposlene, Rus je automobilom Globarevića, pobegao kroz naselja između magistrale i starog puta ka Spužu, a onda do Rogama, gde je i ostavio ‘seat kordobu’.

Na obližnjem stajalištu je prišao radnici kioska, gde se interesovao kojim javnim prevozom da se odveze do Autobuske stanice u Podgorici. Nakon toga, naišao je kombi prevoz, kojim je došao do stanice, a potom angažovao taksistu do Herceg Novog. U 3:35 je izvršio samoubistvo, nakon što je pucao na policiju koja ga je opkolila.

Ruski novinar tvrdi da je Šabunjin sin bivšeg sudije iz Perma

Ruski istraživački novinar Sergej Ježov objavio je da je otac Mihaila Šabunjina bivši sudija, koji je završio Višu školu MUP-a Rusije i radio u tužilaštvu u Permu. U objavi je tvrdnju o sudijskoj funkciji povezao sa zvaničnim sajtom Osinskog okružnog suda u Permskom kraju.

Javno dostupni sudski podaci potvrđuju da je Nikolaj Stanislavovič Šabunin bio sudija tog suda do 2016. godine. Srednje ime ubice je Nikolaevič, njegovo poreklo iz Perma i podaci koje je objavio Ježov upućuju na to da je reč o njegovom ocu, ali još nema javnog dokumenta koji eksplicitno potvrđuje njihovo srodstvo.

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Ko su nevini ljudi, ubijeni na poslu koji su voleli

U zločinu na strelištu u Danilovgradu ubijen je Petar Globarević, koji je protekle dve godine u toj firmi radio kao instruktor gađanja.

Globarević je prošao obuke za bezbedno i sigurno rukovanje oružjem, a u streljani mu je bilo zaduženje da klijente uputi na gađanje i da ih nadgleda dok pucaju u mete.

Njegov četiri godine mlađi kolega Nemanja Kapor pre dva meseca se kao zaljubljenik u streljaštvo volonterski angažovao u streljani “Češka zbrojevka” u Danilovgradu.

Nemanja je bio student energetike i automatike Elektrotehničkog fakulteta, a kolege studenti su se dirljivom porukom oprostili od njega.

“Nemanja će ostati upamćen kao pozitivan i susretljiv mladić uvek spreman na lepu reč i osmeh...”, napisali su u objavi.

Danilovgrađani Momir Radonjić godinama je radio na strelištu, a nakon odlaska u penziju potpuno se posvetio poslu u streljani u Danilovgradu, koja se nalazi u blizini kuće u kojoj je živeo s majkom.